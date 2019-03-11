11.03.2019, 21:45

ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": как отрастить шкуру и не принимать критику близко к сердцу? В гостях писатель П.И. Филимонов

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HeadRead kirjandusfestivali suurim staar Vladimir Sorokin vestles Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis P.I Filimonoviga
HeadRead kirjandusfestivali suurim staar Vladimir Sorokin vestles Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis P.I FilimonovigaFoto: Kristjan Järv

В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:

Советское воспитание: не хвалить, а то зазнается. Конструктивная критика и объективное мнение. Обратная сторона популярности. Зависимость от общественного мнения. Как отрастить шкуру и не принимать критику близко к сердцу? В гостях "Пудра-Show" писатель П.И. Филимонов.

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