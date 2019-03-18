18.03.2019, 21:45
ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": детские страхи и родительские страшилки. Чего боятся взрослые люди?
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
Есть ли разница между страхом и фобией? Детские страхи и родительские страшилки. Чего боятся взрослые люди? Танатофобия — главный страх нашей жизни. В гостях "Пудра-Show" российский актёр театра и кино Виктор Раков.
Смотрите видео:
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.