ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": детские страхи и родительские страшилки. Чего боятся взрослые люди?

Есть ли разница между страхом и фобией? Детские страхи и родительские страшилки. Чего боятся взрослые люди? Танатофобия — главный страх нашей жизни. В гостях "Пудра-Show" российский актёр театра и кино Виктор Раков.

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