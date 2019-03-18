18.03.2019, 21:45

ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": детские страхи и родительские страшилки. Чего боятся взрослые люди?


rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": детские страхи и родительские страшилки. Чего боятся взрослые люди?
Фото: ETV+

В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:

Есть ли разница между страхом и фобией? Детские страхи и родительские страшилки. Чего боятся взрослые люди? Танатофобия — главный страх нашей жизни. В гостях "Пудра-Show" российский актёр театра и кино Виктор Раков.

Смотрите видео:

Читайте также: