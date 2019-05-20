20.05.2019, 21:50
ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": что мы дарим, кому и зачем? Об этике дарения и смешных казусах
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
Что мы дарим, кому и зачем? Как подарок характеризует дарителя? Чего не следует делать, дабы не получить подарок-бумеранг? Об этике дарения и смешных казусах из мира подарков смотрите в этом выпуске "Пудра-Show".
Смотрите видео:
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