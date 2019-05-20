ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": что мы дарим, кому и зачем? Об этике дарения и смешных казусах

Что мы дарим, кому и зачем? Как подарок характеризует дарителя? Чего не следует делать, дабы не получить подарок-бумеранг? Об этике дарения и смешных казусах из мира подарков смотрите в этом выпуске "Пудра-Show".

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