ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": в квартире — 14 градусов, счет за отопление — почти 200 евро. Что происходит в Кохтла-Ярве?

Золотой пар. Жильцы поселка Кохтла-Ярве едва сводят концы с концами и оплачивают баснословные счета за отопление, а муниципальное предприятие их отмораживает. Компания перекладывает вину на несчастных старушек, власти молчат. А счета за отопление в квартире, в которой 14 градусов, достигают почти 200 евро. ”Инсайт” провел свою экспертизу.

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