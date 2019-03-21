ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": Строительство Rail Baltic еще не началось, но уже обходится в копеечку — в чем причина?

Строительство железнодорожной трассы Rail Baltica еще не началось, но уже обходится государству в копеечку. Дорогие исследования сомнительного качества, затягивание сроков и другие нарушения. Подобное оплачивается шестизначными суммами. В чем может быть причина такого спокойного отношения к нарушению требований к заказу? Если допустить, что это не безответственность чиновников, то что тогда?

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