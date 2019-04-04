04.04.2019, 21:40

ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": о конфликтах между бывшими супругами и сезонных мошенниках


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Foto on illustratiivne.Foto: Meisi Volt

В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

От любви до ненависти. Конфликты между бывшими супругами могут дойти до абсурда, из-за чего их дети не смогут выехать за границу, пойти в школу или рассчитывать на медицинскую помощь по месту жительства?

Кастрюли, письма счастья, лже-благотворители и уличные целители. С наступлением весны прилетели не только перелетные птицы, но и сезонные мошенники. Как не попасться на их удочку?

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