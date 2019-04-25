25.04.2019, 21:40
ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": Незаконные свалки — как мусор превращают в сотни тысяч евро
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
Незаконные свалки. Тысячи тонн мусора, которые некому убирать. Как изворотливые и дельцы зарабатывают, не замарав руки, и при этом нахально и безнаказанно продолжают свой грязный бизнес. Перед ними бессильны закон и государство. А тем временем именно в их руках вчерашний мусор превращается в сотни тысяч евро.
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