25.04.2019, 21:40

ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": Незаконные свалки — как мусор превращают в сотни тысяч евро


rus.delfi.ee
EST
Toidu äraviskamine
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

Незаконные свалки. Тысячи тонн мусора, которые некому убирать. Как изворотливые и дельцы зарабатывают, не замарав руки, и при этом нахально и безнаказанно продолжают свой грязный бизнес. Перед ними бессильны закон и государство. А тем временем именно в их руках вчерашний мусор превращается в сотни тысяч евро.

Смотрите видео:

Читайте также: