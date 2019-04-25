ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": Незаконные свалки — как мусор превращают в сотни тысяч евро

Незаконные свалки. Тысячи тонн мусора, которые некому убирать. Как изворотливые и дельцы зарабатывают, не замарав руки, и при этом нахально и безнаказанно продолжают свой грязный бизнес. Перед ними бессильны закон и государство. А тем временем именно в их руках вчерашний мусор превращается в сотни тысяч евро.

Смотрите видео: