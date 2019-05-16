ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": неразорвавшиеся снаряды на центральном полигоне и злоумышленники в беспроводных сетях

Неразорвавшиеся боеприпасы на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. Буквально за пару недель работ саперы нашли более десятка неразорвавшихся снарядов. Некачественные изделия или нарушения правил безопасности? Почему полигон называют чуть ли не минным полем?

Ваш компьютер — ваш враг. Как злоумышленники могут использовать беспроводные сети против обыкновенных пользователей и сколько стоит ваша личная информация? Как защитить себя и свои данные?

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