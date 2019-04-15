Толерантны ли мы? Сегодня в студии ”Пудра-Show” состоится разговор на актуальную тему

Проблема толерантности существует всегда и повсюду. Что же касается наших широт, где особенно рельефно она проступила в межнациональных отношениях, то, как заметила Елена Соломина,”не любить русских — это общее место, клише, социальный шаблон”.

Но насколько мы сами толерантны к тому, что выбивается из нашей картины мира?

Юлия Календа: ”Судите сами, чуть что — тебе сразу затыкают рот: это не толерантно.Думаю, моя толерантность формируется”.

”Каждый из нас по какому-то признаку в любой момент может оказаться меньшинством: женщины, пенсионеры, инвалиды и так далее — всегда кто-то кого-то бесит.Так что следует всё же понимать: отторжение любых меньшинств — пагубное явление”, — считает Женя Волохонская.

”И каждому неплохо бы держать в уме: сегодня травят одних, а завтра будут травить всех по очереди”, — продолжает Элла Аграновская.

Разговор коснулся и двойных стандартов в языковой политике: ”От таксистов жёстко требуется знание государственного языка на определенную категорию. Сажусь в такси, водитель по-эстонски– ни слова.Видимо, директора Языковой инспекции примиряет с ним то, что русским он тоже не владеет”.

Тема обширнейшая:от партииEKRE, исповедующей определённые нравственные принципы, до русского образования, гей-парадов и пр.