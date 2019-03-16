Смотрите ”Пудра-Show” на ETV+ | Тема выпуска — "Как страшно жить!" В гостях — актер Виктор Раков

Ассортимент фобий велик: кто-то боится болезней, которых у него нет даже в помине; кто-то — врачей, поэтому к ним не ходит, хотя иной раз давно пора. Боятся грома, высоты, боятся замкнутого пространства и зеркала, боятся кошек, крыс, летучих мышей. И людей, разумеется, тоже.

Страхи уходят корнями в детство: редкий ребёнок не боится темноты. А уж родительского гнева — это само собой, особенно, если они склонны своего ребёнка критиковать. Удаётся ли нам с возрастом побороть детские страхи? Каким образом накапливаем взрослые фобии? Иному человеку необходимо выйти на сцену, а он смертельно боится публичных выступлений. Пожалуй, актёры этим не страдают. Но зато у них есть свои страхи.

Гость ”Пудра-шоу” — замечательный актёр театра и кино — и просто очень хороший человек! — Виктор Раков.

Смотрите в понедельник, 18 марта, в 20:30 на канале ETV+.