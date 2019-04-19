19.04.2019, 20:50
“Пудра-Show” на ETV+: Доктор Гугл. В гостях лазерный терапевт Александр Усков.
Я спросил у Гугла, где моя болячка, Гугл забросал меня страшными симптомами. На смену ипохондрикам пришли киберхондрики, но суть от этого не изменилась. Спасибо Джером К. Джерому, мы по-прежнему находим у себя все болезни, кроме родильной горячки.
Как отделять зерна от плевел и извлекать пользу из виртуального пространства, в котором геморрой лечат свежими огурцами, худеют при помощи соды, а в борьбе с морщинами используют крем для вымени? Самые адекватные из нас хоть раз в жизни да оказывались в ловушке собственной неосведомленности. И если от крема для вымени большого вреда не будет, то очень многие интернет-советы могут нанести непоправимый ущерб здоровью.
Только тщательный анализ данных и проверка источников на достоверность могут приблизить нас к правильному выбору методов лечения и лекарственных препаратов. Но даже официальные медицинские интернет-источники никогда не заменят полноценного обследования у врача-специалиста.
К сожалению, иногда легче слетать на луну, чем попасть на прием к врачу-специалисту. Поэтому не удивительно, почему мы продолжаем заниматься самолечением в сети. А что нам остается делать, если квест “дозвонись семейному врачу” пройти практически невозможно?