“Пудра-Show” на ETV+: Доктор Гугл. В гостях лазерный терапевт Александр Усков.

Как отделять зерна от плевел и извлекать пользу из виртуального пространства, в котором геморрой лечат свежими огурцами, худеют при помощи соды, а в борьбе с морщинами используют крем для вымени? Самые адекватные из нас хоть раз в жизни да оказывались в ловушке собственной неосведомленности. И если от крема для вымени большого вреда не будет, то очень многие интернет-советы могут нанести непоправимый ущерб здоровью.

Только тщательный анализ данных и проверка источников на достоверность могут приблизить нас к правильному выбору методов лечения и лекарственных препаратов. Но даже официальные медицинские интернет-источники никогда не заменят полноценного обследования у врача-специалиста.

К сожалению, иногда легче слетать на луну, чем попасть на прием к врачу-специалисту. Поэтому не удивительно, почему мы продолжаем заниматься самолечением в сети. А что нам остается делать, если квест “дозвонись семейному врачу” пройти практически невозможно?