Последний выпуск "Пудра-Show" на ETV+: Незаменимых – нет! Или есть? В гостях Вячеслав Манучаров

Рассматривается производственная ситуация. Редкий начальник, по какой-то причине недовольный подчиненным, не попытается пригвоздить его словами: “Незаменимых — нет!”. По его мнению, человек должен знать своё место в рабочем строю.

Елена Соломина: “И вдобавок в ход идет аргумент: за дверями стоят толпы желающих занять твоё место, нам есть из кого выбирать. На самом деле это неправда, что любого и всех подряд можно заменить. Вопрос в том, кто проводит ротацию”.

Юлия Календа: “То, что незаменимые есть, становится понятно только тогда, когда они уходят. Хорошего специалиста, возможно, хотели просто приструнить, а у него в душе поселилось чувство собственной ущербности. Или наоборот: он получил прививку от разочарований”.

Элла Аграновская: “Категорически не согласна! В жизни не видела человека, для которого унижение обернулось бы прививкой от разочарований. Но хорошую зарубку на нервной системе он получит точно. Другое дело, кто от этого выиграет?”.

Женя Волохонская: “А я думаю, что если речь идет о работе, незаменимых действительно нет. Незаменимыми могут быть только очень близкие: родители, дети…”.