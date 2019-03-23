Не пропустите! Пудра-Show обсуждает отношения, которые отравляют жизнь

На самом деле это лишь один из вариантов нездоровых отношений. Гораздо чаще люди годами живут вместе, не замечая, что между ними происходит. Или человек полжизни с кем-то тесно дружит, не отдавая себе отчёт в том, что этот кто-то им умело манипулирует. А токсичные родители — разве не травмируют они своих детей, унижая их, обращаясь с ними жестоко, не унимаясь, даже когда ребёнок становится взрослым? А дети — разве иные из этих невинных созданий не впадают в истерику, требуя немедленного исполнения своих желаний и точно зная, что мама и папа в них души не чают, поэтому всё тотчас будет преподнесено на блюдечке с голубой каёмочкой?

У ведущих Пудра-Show Жени Волохонской, Эллы Аграновской, Елены Соломиной, Юлии Календа — много историй, которыми они готовы поделиться с телезрителями. И все четверо убеждены: если вы чувствуете себя в отношениях с кем-то некомфортно, если видите, что кто-то разрушает вашу жизнь, манипулирует вами, бессмысленно играть в поддавки и делать вид, что вас всё устраивает. Из токсичных отношений надо выбираться!

В гостях у ”Пудра-Show” — психолог Никита Григорьев.

Смотрите в понедельник, 25 марта, в 20.30 на канале ETV+!