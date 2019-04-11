11.04.2019, 13:01

"Кто кого?" на ETV+: плюсы и минусы коалиционного соглашения центристов, Isamaa и EKRE


rus.delfi.ee
EST
"Кто кого?" на ETV+: плюсы и минусы коалиционного соглашения центристов, Isamaa и EKRE
ERR

В среду, 10 апреля, в дискуссионной передаче "Кто кого?" на ETV+ обсудили коалиционное соглашение, подписанное Центристской партией, Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией "Отечество" (Isamaa).

Сторонников коалиционного соглашения представили Лаури Лаатс (Центристская партия), Пеэтер Эрнитс (EKRE) и Март Луйк (Isamaa). Противников — Андрес Сутть (Партия реформ), Павел Прокопенко (Социал-демократическая партия) и Светлана Скребнева ("Эстония 200").

Дискуссию комментировали эксперты — политический обозреватель ERR Тоомас Сильдам, представитель Эстонского общества дебатов Виктория Муске и экономический обозреватель "Актуальной камеры" Дмитрий Куликов.

В течение всей передачи зрители могли ответить на вопрос "Поддерживаете ли вы коалицию центристов, EKRE и Isamaa?". Победил ответ "Нет" (60%).

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