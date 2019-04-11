"Кто кого?" на ETV+: плюсы и минусы коалиционного соглашения центристов, Isamaa и EKRE

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ERR

В среду, 10 апреля, в дискуссионной передаче "Кто кого?" на ETV+ обсудили коалиционное соглашение, подписанное Центристской партией, Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией "Отечество" (Isamaa).