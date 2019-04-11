"Кто кого?" на ETV+: плюсы и минусы коалиционного соглашения центристов, Isamaa и EKRE

В среду, 10 апреля, в дискуссионной передаче "Кто кого?" на ETV+ обсудили коалиционное соглашение, подписанное Центристской партией, Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией "Отечество" (Isamaa).
Дискуссию комментировали эксперты — политический обозреватель ERR Тоомас Сильдам, представитель Эстонского общества дебатов Виктория Муске и экономический обозреватель "Актуальной камеры" Дмитрий Куликов.
В течение всей передачи зрители могли ответить на вопрос "Поддерживаете ли вы коалицию центристов, EKRE и Isamaa?". Победил ответ "Нет" (60%).