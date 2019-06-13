Елена Ханга и Елена Поверина будут вести новую передачу "Своя правда" на ETV+
В новом сезоне в эфире ETV+ будет выходить дискуссионная передача "Своя правда", ведущими которой станут российская журналистка Елена Ханга и в прошлом многолетний диктор "Актуальной камеры" Елена Поверина, пишет rus.err.ee.
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