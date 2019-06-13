13.06.2019, 12:40

Елена Ханга и Елена Поверина будут вести новую передачу "Своя правда" на ETV+


rus.delfi.ee
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Елена Ханга и Елена Поверина будут вести новую передачу "Своя правда" на ETV+
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В новом сезоне в эфире ETV+ будет выходить дискуссионная передача "Своя правда", ведущими которой станут российская журналистка Елена Ханга и в прошлом многолетний диктор "Актуальной камеры" Елена Поверина, пишет rus.err.ee.

Об этом в четверг, 13 июня, в прямом эфире программы "Кофе+" на ETV+ рассказала главный редактор телеканала Екатерина Таклая.

"Думаю, что обе эти ведущие хорошо известны нашим зрителям, — отметила Таклая. — Елена Ханга будет приезжать сюда на съемки передач примерно раз в месяц. Надеюсь, что нашим телезрителям этот проект понравится".

Передача "Своя правда" рассказывает об острых проблемах и спорных вопросах, которые волнуют общество. Каждая проблема, которая станет обсуждаться в эфире, будет проиллюстрирована конкретным человеческим примером из повседневной жизни

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