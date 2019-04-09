АНОНС | "Зеркало": забой животных на глазах детей, надувной холл и уникальное хобби жителя Таллинна

В программе:

- Фермер забивает коров на глазах детей. Законно ли это?

- Справедливость восстановлена. Надувной холл, закрывающий вид из новостройки, демонтировали вовремя.

- Паровозик чух-чух-чух! Уникальное хобби Владимира из Таллинна.

Смотрите во вторник, 9 апреля, в 20:30 на ETV+.