09.04.2019, 10:12

АНОНС | "Зеркало": забой животных на глазах детей, надувной холл и уникальное хобби жителя Таллинна


rus.delfi.ee
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Koduleidja 2017 Pärnu - Marju
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Во вторник, 9 апреля, в эфир телеканала ETV+ выйдет очередной выпуск передачи "Зеркало".

В программе:

- Фермер забивает коров на глазах детей. Законно ли это?

- Справедливость восстановлена. Надувной холл, закрывающий вид из новостройки, демонтировали вовремя.

- Паровозик чух-чух-чух! Уникальное хобби Владимира из Таллинна.

Смотрите во вторник, 9 апреля, в 20:30 на ETV+.

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