09.04.2019, 10:12
АНОНС | "Зеркало": забой животных на глазах детей, надувной холл и уникальное хобби жителя Таллинна
Во вторник, 9 апреля, в эфир телеканала ETV+ выйдет очередной выпуск передачи "Зеркало".
Во вторник, 9 апреля, в эфир телеканала ETV+ выйдет очередной выпуск передачи "Зеркало".
В программе:
- Фермер забивает коров на глазах детей. Законно ли это?
- Справедливость восстановлена. Надувной холл, закрывающий вид из новостройки, демонтировали вовремя.
- Паровозик чух-чух-чух! Уникальное хобби Владимира из Таллинна.
Смотрите во вторник, 9 апреля, в 20:30 на ETV+.
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