30.03.2019, 16:11

АНОНС | ”Пудра-Show” в понедельник на канале ETV+: о жадности и расточительстве с Андреем Ургантом


rus.delfi.ee
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“Жадина-говядина” — рассуждая о непомерной скупости, о том, чем она продиктована и к чему может привести, ведущие “Пудра-Show” неслучайно вспомнили популярную дразнилку: безграничная жадность не вызывает симпатии, а стремление ее оправдать мало кого убеждает.

Так откуда же берутся прижимистые люди, и где те границы, за которыми заканчиваются практичность, бережливость и начинается жадность?

Естественно, вспомнили и о скупых поклонниках, которых алчные — и не только алчные! — женщины изо всех сил стараются раскрутить на подарок. А еще — о том, что от подарка иной раз лучше отказаться, поскольку не хочется быть никому обязанным и, вообще, себе дороже.

Обратная сторона жадности — расточительность, тоже не самая симпатичная черта характера: деньги утекают сквозь пальцы, а радости в итоге — ноль. Другое дело, душевная щедрость — незаменимое качество, будь то родственник или друг. А главное — научиться вовремя распознать, с кем имеешь дело. Да и внимательно присмотреться к себе совсем не лишнее.

Гость программы, известный российский актер и телеведущий Андрей Ургант, ответит на все каверзные вопросы и расскажет о своем опыте применительно к заданной теме.

Смотрите в понедельник, 1 апреля, в 20.30 на канале ETV+

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