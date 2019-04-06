АНОНС ”Пудра-Show”: Мое тело — мое дело! В гостях тату-мастер Димон Татурин
Татуировки давно перестали быть прерогативой моряков или бывших заключенных. Искусство татуирования старо как мир, а его разнообразие уже давно выходит за рамки воображения.
Татуировки давно перестали быть прерогативой моряков или бывших заключенных. Искусство татуирования старо как мир, а его разнообразие уже давно выходит за рамки воображения.
Этнические рисунки, витиеватые узоры, руны и прочая символика украшают современных молодых людей и не только. ”Моему самому старшему клиенту было 65 лет”, — рассказывает Димон Татурин. Не удивительно, все больше и больше людей в зрелом возрасте решаются сделать татуировку. Для одного это память о знаменательном событии, для другого украшение, для третьего оберег или просто свобода.
Сегодня уже никто не посмотрит искоса на молодую девушку с татуировкой дракона на шее, ее не выгонят из дома и не заклеймят позором. Так-то оно так, но ее вряд ли возьмут на работу в банк или в государственное учреждение. Так же ей лучше не думать о карьере врача или политика.
”Зачем делают себе татуировку в виде штрихкода?” — интересуется Элла Аграновская. А и правда, зачем?
Смотрите ”Пудра-Show” в понедельник на канале ETV+ в 20.30!
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