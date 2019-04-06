АНОНС ”Пудра-Show”: Мое тело — мое дело! В гостях тату-мастер Димон Татурин

Этнические рисунки, витиеватые узоры, руны и прочая символика украшают современных молодых людей и не только. ”Моему самому старшему клиенту было 65 лет”, — рассказывает Димон Татурин. Не удивительно, все больше и больше людей в зрелом возрасте решаются сделать татуировку. Для одного это память о знаменательном событии, для другого украшение, для третьего оберег или просто свобода.

Сегодня уже никто не посмотрит искоса на молодую девушку с татуировкой дракона на шее, ее не выгонят из дома и не заклеймят позором. Так-то оно так, но ее вряд ли возьмут на работу в банк или в государственное учреждение. Так же ей лучше не думать о карьере врача или политика.

”Зачем делают себе татуировку в виде штрихкода?” — интересуется Элла Аграновская. А и правда, зачем?

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