Звонящих на государственный инфотелефон 1247 все больше интересует, как обойти ограничения

В первый год деятельности государственный инфотелефон 1247 был крайне важен в ходе вызванного коронавирусом кризиса, а также значительно снизил нагрузку номера экстренной помощи 112. На сегодняшний момент на него поступило более 170 000 звонков.

Естественно, подавляющее большинство вопросов касались коронавируса: спрашивали о тестировании, близкоконтактных, путешествиях, ограничениях, а теперь и о вакцинации. Однако изменились мотивы звонящих на инфотелефон людей.

Если прошлой весной люди пытались узнать, как им попасть домой к семье из-за рубежа, так как границы закрыты, то теперь звонящих больше интересует, на каких условиях ив какие страны они могут уехать за рубеж, чтобы отдохнуть.

Гендиректор Центра тревоги Кятлин Алвела говорит, что подобное поведение вызывает тревогу, учитывая высокие числа новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии.

"Сейчас самое важное — противостоять распространению вируса, а способы его обхитрить, к сожалению, не помогут одержать над вирусом верх", — констатирует она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!