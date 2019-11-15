Звонок с угрозой вице-мэру Тарту Монике Ранд поступил от пожилой женщины, состоящей в Центристской партии
На прошлой неделе вице-мэр Тарту Моника Ранд получила телефонный звонок с угрозой, о чем сообщила и полиции. Сейчас выяснилось, что звонила пожилая дама, состоящая в Центристской партии.
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