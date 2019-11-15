Звонок с угрозой вице-мэру Тарту Монике Ранд поступил от пожилой женщины, состоящей в Центристской партии

Полиция изучила улики и пришла к выводу, что угроза была совершена на эмоциях. ”Мы пришли к выводу, что никого незамедлительно задерживать или применять иные силовые методы не нужно”, — сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм.

При оценке серьезности угрозы полиция и прокуратура исходили также из того, что угроза поступила от женщины старше 80 лет, которая состоит в той же партии, что и Ранд.