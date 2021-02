Звания "Друг культуры года" удостоились Premia, Inchcape Motors и Хелдур Меэритс

”В этом году есть повод выразить глубочайшую признательность всем предпринимателям и меценатам, которые, несмотря на нестабильные времена, не оставили своих партнеров”, — сказала министр культуры Аннели Отт. ”Заморозить субсидии и партнерские отношения было бы легко и даже оправданно, но коронакризис не будет длиться вечно. Исходя из предложений организаторов культурных мероприятий возникло ощущение, что нынешние нестабильные времена могут как раз укрепить взаимные договоренности и вывести их на новый уровень”, — добавила министр.

Трем лауреатам главной премии Друга культуры года традиционно была вручена работа художника Кярт Оявеэ ”Undefined Useful Object”.

Компания Premia Tallinna Külmhoone AS была удостоена премии, наряду с поддержкой многих других мероприятий, как главный спонсор Вильяндиского фестиваля традиционной музыки почти с самого начала его проведения. Хотя в прошлом году не удалось организовать фестиваль в обычном формате, благодаря поддержке Premia было проведено небольшое музыкальное мероприятие ”Pärimusa 2.0”. Кроме того, Premia поддерживает занятия детей и молодежи Эстонского центра традиционной музыки.

Компания Inchcape Motors Estonia OÜ — достойный благодарности спонсор музыкальной сферы. Вот уже много лет компания является спонсором фестиваля Jazzkaar, и сотрудничество продолжается, несмотря на трудности в связи с COVID-19. Сфера музыки получила как финансовую помощь, так и транспортную поддержку, чтобы музыканты и организаторы могли беспрепятственно добраться до концертных площадок.

Хелдур Меэритс — давний меценат культурной сферы, в 2020 году была отмечена его существенная поддержка при создании постановки НКО Collegium Miraculorum ”Дикая карта”. Помощь Меэритса в реализации идей свободных художников была охарактеризована как поддержка сторонника, понимающего роль культуры в развитии Эстонии как общества с уникальным мировоззрением.

В дополнение к трем лауреатам благодарности получили 21 бизнес-компания или частный меценат, чей вклад, будь то финансовый или непосредственный, также был значительным. Среди них Aго Руус, Aйн Мулдмаа, Aллан Калдоя, Ekspress Meedia AS, Эне Силламаа, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Хейти Хяэль и Alexela Group OÜ, Kapitel AS, Kultuuripartnerluse SA, Маргус Микк и Эстонский филиал Nissan Nordic Europe OY, Эстонский филиал Tarmetec OY, My Fitness AS, Pakpoord OÜ, семья Янне и Андрес Нурья, Сийри Тамм и Harviker OÜ, Synlab Eesti OÜ, AS Tallink Grupp, Telia Eesti AS, Telliskivi Loomelinnak MTÜ и Ульви Мустмаа.