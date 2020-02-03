Зубная клиника решила не принимать пациентов из Китая. Власти решение не одобряют

"Nordic Hambakliinik временно приостанавливает обслуживание пациентов из Китая на 14 дней после их прибытия для обеспечения максимально возможной здоровой среды как для работников, так и для пациентов", - сообщила клиника на своей страничке в Facebook.

"Наше решение основывается на просьбе персонала, часть которого имеет дома малолетних детей и престарелых родителей с хроническими заболеваниями. Наши работники хотят защитить себя и своих близких, - сообщила клиника Delfi. - Вероятность авиакатастрофы тоже ничточно мала, но мы же не осуждаем тех людей, которые решают всё-таки не садиться из-за этого в самолет".

Департамент здоровья не считает решение клиники обоснованным. "Зубной врач в своей повседневной работе использует средства личной защиты. Перенос прием пациентов, имеющих респираторные заболевания, понятен. Но решение не обслуживать людей из-за их происхождения никак не обосновано и непропорционально реальной опасности", - отметил начальник отдела неотложной медицинской помощи департамента Мартин Кадай.

"Естественно, частное предприятие может вводить правила оказания своих услуг, но Департамент здоровья этого не одобряет", - сказал Кадай.

Вышеприведенное сообщение клиники вызвало на ее страничке в Facebook множество комментариев. Люди в основном выражают недоумение, называя решение необоснованным и бестолковым сеянием паники.