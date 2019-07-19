Зритель запустил на Певческом празднике дрон: инцидент мог оказаться фатальным

Так, несмотря на запрет на полеты (единственное исключение было сделано для ERR ), с нарушением добрых традиций и всех правил использования дрона, один зритель все же запустил над многотысячной толпой дрон.

Несмотря на то, что сам дрон весит всего 300 грамм, принимая во внимание высоту, на которой он летел (250 метров), то в момент столкновения его скорость составила бы 252 км/ч, а вес был бы сопоставим с грузом в 74,9 кг, то есть с большой долей вероятности инцидент оказался бы фатальным.

Человек, запустивший дрон, сам рассказал о своем поступке в Facebook. Ему был назначен штраф в размере 320 евро.