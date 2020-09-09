Зритель Rally Estonia заболел коронавирусом

"Человек был очень аккуратен, носил маску, использовал приложение HOIA и при ухудшении самочувствия незамедлительно ушел с ралли. Несмотря на это просим владельцев паспортов RP6, которые участвовали в заездах SS1 (волость Тарту), SS3 (Карсте), SS10 (Кяэрику) и SS14 (Ныуни), наблюдать за свои здоровьем и при возникновении симптомов заболевания обратиться к семейному врачу", — значилось в пресс-сообщении Департамента здоровья.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!