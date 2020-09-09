Зритель Rally Estonia заболел коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 838 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 22 тестов оказался положительным. Среди них и один посетивший Rally Estonia зритель.
"Человек был очень аккуратен, носил маску, использовал приложение HOIA и при ухудшении самочувствия незамедлительно ушел с ралли. Несмотря на это просим владельцев паспортов RP6, которые участвовали в заездах SS1 (волость Тарту), SS3 (Карсте), SS10 (Кяэрику) и SS14 (Ныуни), наблюдать за свои здоровьем и при возникновении симптомов заболевания обратиться к семейному врачу", — значилось в пресс-сообщении Департамента здоровья.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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