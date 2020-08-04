Зоозащитники хотят установить в Пыхья-Таллинне памятник легендарному бродячему псу Жорику

На сегодняшний день поступило две идеи проекта в двух разных местах.

”Жорик из Каламая был неуловимым, умел перехитрить людей и избегал попадания в приют более десяти лет, это своеобразный рекорд. Местные жители заботились о бродячем псе, и сегодня уже очень трудно понять, что действительно случилось с этим ставшим живой легендой животным, а что является выдумкой," — говорит инициатор кампании Хейки Валнер и добавляет, что Жорик на данный момент пойман и живет на передержке группы, где ему будет до конца его дней опеспечены самое лучшее лечение и корм.

По словам руководителя группы Эрко Эльмика, управа части города Пыхья- Таллинн предложила установить памятник у входа в парк Каламая на улице Тёэстузе. Находящийся на той же улице торговый центр Arsenal, рядом с которым последние годы Жорик проводил большую часть времени, тоже готов установить скульптуру на своей земле.

”Сперва мы выяснили мнение людей по поводу установки памятника. B именно жители Каламая среагировали на эту идею очень позитивно", — говорит член правления Loomapäästegrupp Танель Вескимяе.

Стоимость скульптуры составляет до 14 тысяч евро в зависимости от материалов, к этой сумме добавится подготовка грунта и транспортировка. После просеивания изготовителей осталось две фирмы. Свой выбор вида памятника и места его установки друзья животных могут сделать в течение двух недель на странице Loomapäästegrupp в Фейсбук: https://www.facebook.com/animalrescuegang