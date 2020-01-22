Зоомагазин требует идеальный эстонский (категория С2), чтобы работник не сделал ошибки в словах попугай и хомяк(4)
Дискриминация или перфекционизм? RusDelfi разобрался в ситуации.
Дискриминация или перфекционизм? RusDelfi разобрался в ситуации.
Пользователи Facebook заметили объявление зоомагазина о найме администратора. Один пункт заставил задуматься: требуется знание эстонского языка на уровень C2. Интересно, что сдать экзамен на владение госязыком можно только на категорию С1, которой достаточно для работы во всех министерствах.
Но, видимо, администратору интернет-магазина, где продают животных и сопутствующие им товары, нужно знать эстонский язык еще лучше. Пользователи соцсети предположили, что таким образом владельцы хотят нанять "чистокровного эстонца".
В комментариях к посту представители зоомагазина пояснили, что в обязанности входит правильное написание текстов к товарам, "поэтому, грамотное владение эстонским языком очень важно, чтобы работник не написал ”hampster” и ”papakoi” — правильно hamster (хомяк) и papagoi (попугай). И добавили, что сотрудник не обязан быть коренным эстонцем: "у нас преимущественно многонациональный коллектив".
Касса по безработице указала на закон, в котором написано, что работодатель имеет право требовать необходимый уровень владения эстонским языком, но не выше категории C1. Примечательно, что в законе говорится только про эстонский язык, получается, что требовать С2, например, по английскому или русскому языкам — можно.
Трудовая инспекция не увидела проблемы и сослалась на то, что спрашивать необходимый уровень — обыденность, а предприниматели могли не знать об отсутствии экзамена на С2.
"В странах Европейского Союза существует единая языковая система, которая делится на уровни A1, A2, B1, B2, C1, C2, — ответил Рагнар Линде, главный специалист Кассы по безработице по услугам для работодателей, специально для RusDelfi. — Мы рекомендуем работодателем указывать в вакансии языковые требования, которые необходимы для выполнения данных рабочих обязанностей. Необоснованно завышенные языковые требования уменьшают количество подходящих кандидатов, и по этой причине можно не найти хорошего работника".
Также в законе об эстонском языке перечислены должности, на которых необходимо знать государственный язык на С1 (!) :
То есть, даже на таких должностях, максимально необходимый по закону уровень владения эстонским языком устно и письменно — С1, а не С2.
После сообщений от потенциальных работников о завышенных требованиях в зоомагазине Касса по безработице исправила объявление: вместо уровня С2 — категория С1.
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