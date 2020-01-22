22.01.2020, 16:20

Зоомагазин требует идеальный эстонский (категория С2), чтобы работник не сделал ошибки в словах попугай и хомяк

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 33
Попугай
Попугай Foto: Andres Putting

Дискриминация или перфекционизм? RusDelfi разобрался в ситуации.

Пользователи Facebook заметили объявление зоомагазина о найме администратора. Один пункт заставил задуматься: требуется знание эстонского языка на уровень C2. Интересно, что сдать экзамен на владение госязыком можно только на категорию С1, которой достаточно для работы во всех министерствах.

Скриншот публикации о работе в зоомагазине в Facebook
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Но, видимо, администратору интернет-магазина, где продают животных и сопутствующие им товары, нужно знать эстонский язык еще лучше. Пользователи соцсети предположили, что таким образом владельцы хотят нанять "чистокровного эстонца".

В комментариях к посту представители зоомагазина пояснили, что в обязанности входит правильное написание текстов к товарам, "поэтому, грамотное владение эстонским языком очень важно, чтобы работник не написал ”hampster” и ”papakoi” — правильно hamster (хомяк) и papagoi (попугай). И добавили, что сотрудник не обязан быть коренным эстонцем: "у нас преимущественно многонациональный коллектив".

Касса по безработице указала на закон, в котором написано, что работодатель имеет право требовать необходимый уровень владения эстонским языком, но не выше категории C1. Примечательно, что в законе говорится только про эстонский язык, получается, что требовать С2, например, по английскому или русскому языкам — можно.

Трудовая инспекция не увидела проблемы и сослалась на то, что спрашивать необходимый уровень — обыденность, а предприниматели могли не знать об отсутствии экзамена на С2.

"В странах Европейского Союза существует единая языковая система, которая делится на уровни A1, A2, B1, B2, C1, C2, — ответил Рагнар Линде, главный специалист Кассы по безработице по услугам для работодателей, специально для RusDelfi. — Мы рекомендуем работодателем указывать в вакансии языковые требования, которые необходимы для выполнения данных рабочих обязанностей. Необоснованно завышенные языковые требования уменьшают количество подходящих кандидатов, и по этой причине можно не найти хорошего работника".

Также в законе об эстонском языке перечислены должности, на которых необходимо знать государственный язык на С1 (!) :

  • Чиновники
  • Офицеры
  • Юристы
  • Преподаватели эстонского языка
  • Врачи, фармацевты, психологи
  • Судьи, прокуроры
  • и другие

То есть, даже на таких должностях, максимально необходимый по закону уровень владения эстонским языком устно и письменно — С1, а не С2.

После сообщений от потенциальных работников о завышенных требованиях в зоомагазине Касса по безработице исправила объявление: вместо уровня С2 — категория С1.

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