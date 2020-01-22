Зоомагазин требует идеальный эстонский (категория С2), чтобы работник не сделал ошибки в словах попугай и хомяк

Пользователи Facebook заметили объявление зоомагазина о найме администратора. Один пункт заставил задуматься: требуется знание эстонского языка на уровень C2. Интересно, что сдать экзамен на владение госязыком можно только на категорию С1, которой достаточно для работы во всех министерствах.

Скриншот публикации о работе в зоомагазине в Facebook

Но, видимо, администратору интернет-магазина, где продают животных и сопутствующие им товары, нужно знать эстонский язык еще лучше. Пользователи соцсети предположили, что таким образом владельцы хотят нанять "чистокровного эстонца".

В комментариях к посту представители зоомагазина пояснили, что в обязанности входит правильное написание текстов к товарам, "поэтому, грамотное владение эстонским языком очень важно, чтобы работник не написал ”hampster” и ”papakoi” — правильно hamster (хомяк) и papagoi (попугай). И добавили, что сотрудник не обязан быть коренным эстонцем: "у нас преимущественно многонациональный коллектив".

Касса по безработице указала на закон, в котором написано, что работодатель имеет право требовать необходимый уровень владения эстонским языком, но не выше категории C1. Примечательно, что в законе говорится только про эстонский язык, получается, что требовать С2, например, по английскому или русскому языкам — можно.