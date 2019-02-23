Золотая лихорадка: 17 беспокойных месяцев в столичном ювелирном бизнесе. ”Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом”

На следующий день после ограбления водитель Плакан и Чирков встретились вечером в любимом месте Чиркова — казино Mustakivi. Между мужчинами в казино произошла словесная перепалка. Чирков взял большой стул и разбил его о барную стойку. Охранники попросили мужчин покинуть казино, и разборки продолжились на улице. Чирков напал на уходящего Плакана со спины, ударив его ножом два раза в шею. Плакан потерял сознание и позднее впал в кому. Врачам удалось спасти ему жизнь, но сбежавший с места происшествия Чирков об этом не знал. Через два дня он уехал в Россию.

Сотрудники полиции стали расследовать этот случай, однако об этом не должен был узнать Плакан, который сообщил бы об этом Чиркову, даже несмотря на то, что тот пытался его убить. Следователи искали Чиркова, но не спеша. Тактика сработала, и главарь банды стал думать, что его уже не преследуют, и приехал в феврале обратно в Эстонию. Доказательства в связи с попыткой убийства Плакана собирались непрерывно. На тот момент связь Чиркова с ограблениями ещё не была ясна.

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Глава десятая. Вынужденное вливание новой крови



Чирков хотел показать, что потеря трёх основных участников (Камалдинова поймали, Хохлов скрывался, Плакан лежал в больнице) не поставит его на колени, и он сформировал новую группировку. Он взял в банду для исполнения ролей Хохлова, Камалдинова и Плакана двух Дмитриев — Тимина и Русанова. Чирков был готов грабить дальше.

26 февраля 2014 года. Время — в районе 20 часов. Майсте, Тимин и Русанов приезжают на парковку торгового центра ”Sikupulli”. Тимин остаётся ждать на парковке в украденной для ограбления машине Nissan Sunny. Вошедшим в торговый центр Майсте и Русанову не удаётся украсть золото, угрожая оружием и предметом, похожим на гранату. Одна из двух продавщиц начинает кричать и нажимает на кнопку паники. Грабители пугаются и убегают. Nissan Sunny сжигают в Ласнамяэ в целях сокрытия следов.

3 марта 2014 года. Время — 9.50. Чирков остаётся в припаркованном около торгового центра автомобиле. Тимин и Русанов с закрытыми лицами заходят в магазин и прыскают находящемуся в фойе охраннику в лицо перцовым газом. Они пробираются под наполовину поднятой железной шторой в ювелирный магазин. Мужчины начинают загружать ювелирные изделия в сумку. Убегая из магазина, они прыскают перцовым газом в пытающегося их остановить посетителя. Ограблением был причинён ущерб в размере приблизительно 71 000 евро.

Глава одиннадцатая. Последнее ограбление.



Предыдущее ограбление впервые за долгое время принесло хорошую добычу, и казалось, что, несмотря на фиаско в ”Sikupilli”, новые члены банды тоже могут успешно совершать ограбления. Чирков выбрал следующей целью находящийся на улице Паэ магазин электроники, где помимо приборов электроники продаётся и золото. Чирков знал, что у работника магазина, находящегося на первом этаже здания и одновременно исполняющего роль охранника, есть законное оружие. В магазине, находящемся на втором этаже того же здания, работал помощником Камалдинов, и находящуюся в магазине печь для плавления использовали для переплавки украденного золота.

Когда Тимин и Русанов получили приказ ограбить этот магазин электроники, они и не предполагали, что могут попасть под дуло пистолета. Инструктируя молодых людей, Чирков ограничился лишь упоминанием того, что работник этого магазина обладает навыками борьбы. Чирков сказал, что, если они сразу же зайдут в магазин, угрожая пистолетом и газом, мужчина замрет от испуга и ничего не сделает. Про оружие Чирков ничего не сказал.

19 марта 2014 года. Время — 17:50. Майсте подвозит Тимина и Русанова к магазину на купленном для ограбления Ford Mondeo. Тимин и Русанов, скрывающие свои лица шапками и капюшонами, заходят в магазин. В дверной проём положили деревянный брусок, чтобы дверь оставалась открытой.

Тимин направляет пистолет на работника магазина и требует деньги. Работник, стоявший за своим столом, бросает в Тимина чашкой. Тимин открывает огонь и делает в работника как минимум восемь выстрелов. Русанов в это время прыскает работнику в лицо газом. Пули частично принимает на себя находящийся на столе монитор и направляет их дальнейшее движение. Пули попадают в обе ладони работника. Несмотря на ранения и перцовый газ, работник успевает выхватить из-за пояса пистолет и выстрелить в ответ. Тимин и Русанов убегают. Пуля, попавшая в Русанова, пронзает его грудь. Он умирает на месте происшествия. Одна пуля пронзает правое бедро Тимина. Тимин бежит раненый, с оружием в руках, до машины, в которой его ждёт Майсте, и они уезжают. На месте остаётся умерший напарник.

Полицейские обнаружили труп Русанова, и по оставшейся на месте происшествия пуле было определено, что раненым беглецом был Тимин. При этом он не обратился за помощью в больницу, а лечил огнестрельную рану лекарствами из розничной продажи.

Спустя какое-то время у полицейских было достаточно доказательств для задержания Тимина. Когда у Тимина спросили про рану, он попытался соврать, что это — гнойное воспаление. Однако по оценке судебного врача это всё же была огнестрельная рана. Полицейские позднее установили, что водителем машины был Станислав Майсте. Соответственно, на втором составе команды Чиркова был поставлен крест.

Так как все трое мужчин были для полиции новыми именами, эти ограбления на тот момент не связывали с Чирковым. Связи между первыми семью и последними тремя ограблениями стали очевидными в ходе расследования.

По поводу Чиркова было достаточно доказательств. Через девять дней после последнего ограбления он поехал с женой из Таллинна в Рапламаа, где на заправке его задержали полицейские.

Глава двенадцатая. Тимин сбегает в Испанию

Все взятые под стражу члены преступной группировки находятся в разных учреждениях заключения. Майсте и Камалдинов, а также выписанный из больницы Плакан — в Таллинне, Чирков — в Вируской тюрьме, Хохлов — в Хаапсалу, а Тимина доставили в арестантский домв Пярну. Чирков был единственным, кто до самого конца молчал. От других грабителей узнали полную картину группировки и распределение ролей.

По истечении нескольких недель содержать Тимина в пярнуском арестантском доме перестало быть возможным, и его перевели в Вирускую тюрьму.

Заканчивалось лето 2014 года, когда стали происходить вещи, о которых обычно можно прочитать лишь в книгах или посмотреть по телевизору.

Чиркова взяли под стражу за попытку убийства Плакана, и он содержится в Вируской тюрьме. Производство по уголовному делу Чиркова отделено от делопроизводства по остальным ограблениям. Работники тюрьмы не знают, что Чирков и Тимин — это две стороны одной медали. Звучит невероятно, но когда Тимина привезли в тюрьму из Пярну, то мужчин посадили в одну камеру. Тимин был уверен, что полицейские сделали это нарочно. На следующий день опера случайно обнаружили промах. Телефонный звонок в тюрьму — и мужчин отделили друг от друга. В ту ночь Тимин боялся заснуть, так как думал, что Чирков убьёт его во сне. Теперь по понятной причине нервного и отказывающегося от всякого сотрудничества Тимина перевели в арестантский дом в Рапла.

26 сентября. Полицейский арестантского дома отводит Тимина в 14:15 в ограждённый бетонными стенами бокс для прогулок, где задержанный может подышать свежим воздухом и размять ноги. Полицейский закрывает дверь и уходит. Однако дверь за замок не закрылась. Тимин использует шанс, открывает дверь и получает также доступ к ключам. Тимин, неоднократно говоривший полицейским, что он не хочет провести жизнь в тюрьме, видит преподнесённую ему на блюдечке возможность.

Он открывает дверь ключом, проходит в свою камеру, переобувает шлёпки в тёмные кроссовки и выходит из арестантского дома. Выйдя на улицу,Тимин бежит, не жалея ног.

Для поисков Тимина была начата полицейская операция, к которой были привлечены сотрудники быстрого реагирования и вертолёт с тепловизором. Полицейские знали, что у его родителей была дача в Кийза, на расстоянии 40 километров от Рапла, на границе Харьюмаа и Рапламаа. Поехали искать его туда.

Тимин добрался до дачи настолько поздно, когда полицейские уже и не предполагали, что он туда придёт, и сконцентрировались на других версиях. Тимин провёл ночь, пробираясь через лес и болото. Позже выяснилось, что он двигался по железной дороге, а когда увидел приближавшийся вертолёт, побежал в лес. Он добрался до дачи больше чем через 12 часов после побега. С помощью соседа он связался с матерью, которая привезла сыну одежду. После этого он сбежал в Испанию.

PPA

Тимину удалось скрываться почти год. Вернувшийся в Эстонию мужчина испытывал муки любви. Его на тот момент уже бывшая сожительница нашла себе нового мужчину. Тимину это не понравилось. Он поехал в Ласнамяэ к дому девушки и в порыве гнева разбил её машину. Тимин позвал девушку и ее нового парня сводить счёты. Они пришли. Тимин в драке явно уступал. Он разбил бывшую у него с собой бутылку и ударил ею по лицу соседа, который пришел разнимать дравшихся. Выдохшийся Тимин понял, что соперник сильнее его, и сбежал до прибытия на место полиции.

Следователи установили, что сбежавший мужчина — это вернувшийся Тимин. Через пару дней следователи и сотрудники быстрого реагирования, тихо пробравшись, окружили ту самую принадлежащую родителям Тимина дачу. Времени было 3 часа ночи. Через окно был виден работавший телевизор. В доме находился Тимин, которого задержали полицейские быстрого реагирования.

Руководившая следствием прокурор Рита Синивяли отмечает, что управляемую Чирковым группировку делало опасной то обстоятельство, что со временем их преступления становились всё опаснее, и, в конце концов, они уже не гнушались использовать и огнестрельное оружие.

”Благодарю СергеяКлейдова и других полицейских, которые проделали прекрасную работу в ситуации, когда было так мало доказательств”, — говорит Синивяли.

Эпилог



Павел Чирков был признан виновным, и ему назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на 11 лет шесть месяцев.

Юрию Хохлову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть лет.

Андрею Плакану было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на семь лет.

Дмитрию Камалдинову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на четыре года восемь месяцев.

Василию Тарасову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на четыре года три месяца.

Станиславу Майсте было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на восемь лет.

Валерию Рыннову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на четыре года шесть месяцев.

Дмитрию Тимину было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на 11 лет два месяца.

Андрею Рудневу было назначено наказание в виде условного тюремного заключения сроком на пять лет.

Дмитрий Русанов был погиб во время ограбления.

Статья была опубликована в журнале Департaмента полиции и погранохраны "Radar"