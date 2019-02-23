Золотая лихорадка: 17 беспокойных месяцев в столичном ювелирном бизнесе. ”Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом”

Эта криминальная история необычна в том числе и для видевших многое следователей и прокуроров, рассказывает Сейко Куйк, пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны. Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом. Эти ограбления совершала группировка, члены которой умело скрывали свои следы, никогда не говорили между собой по телефону и не оставляли на месте происшествия никаких следов, приклеивая свою одежду к телу скотчем и скрывали своё лицо.
Одежду, использованную для ограбления, они либо сжигали, либо выбрасывали. В результате прошла волна ограблений, одна из самых масштабных за последнее десятилетие.
”Для следователей это, несомненно, было одно самых увлекательных заданий”, — говорит проводивший расследование ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Сергей Клейдов.
По прошествии времени нам известно, что за продолжавшимися с ноября 2012 года по март 2014 года ограблениями ювелирных магазинов стоял вожак преступной группировки Павел Чирков, человек зрелых лет. Помогали ему в этом девять мужчин, один из которых в итоге погиб во время ограбления, а восемь попали за решётку.
Несмотря на то, что у части мужчин наказаний до того не было, их лица полиции были всё же знакомы. Сам Чирков отбывает тюремное наказание сроком 11 лет и шесть месяцев, в том числе и за то, что ударил ножом в спину члена своей группировки, которого он безосновательно заподозрил в сотрудничестве с полицией.
Однако начнём с начала.
Глава первая. Рождественское смятение
19 декабря 2012 года, 9:02. В ювелирный магазин Erda в торговом центре в Ласнамяэ, зашли двое мужчин, скрывавшие своё лицо. В это тихое утро среды в магазине находились только продавщицы, достававшие дорогие украшения. Мужчины стали угрожать продавщицам перцовым газом. Один из них стал разбивать витрины железным ломом и хватать ценности, а другой держал двух продавщиц, чтобы они не выбежали из магазина.
В течение пары минут мужчины успели сгрести в сумку золотые украшения на сумму 50 000 евро. Однако не всё пошло по плану. Вероятно, добыча мужчин была бы больше, если бы один из посетителей торгового центра не заметил бы происходившего. Он попытался остановить грабителей и закрыть дверь магазина. Грабитель, страховавший сгребавшего золото подельника, ударил свидетеля в лицо, и мужчины убежали. Доказательств, на основании которых можно было начать расследование преступления, поначалу не было.
Позже выяснилось, что водителем (автомобиля Audi А6 Avant) при первом ограблении был руководитель всей группировки Павел Чирков, 47-летний гражданин России, имеющий постоянный вид на жительство в Эстонии.
Витрины разбивал 42-летний Юрий Хохлов, а страховал его 44-летний Валерий Рыннов, который в последующих ограблениях уже не участвовал. Здесь нужно упомянуть, что Чирков не хотел привлекать Рыннова к следующим ограблениям, потому что тот, не предупредив Хохлова, убежал из ювелирного магазина и мог тем самым сорвать преступный замысел.
Глава вторая. Защёлкиваются первые наручники
15 февраля 2013 года, 9:10. К находящемуся в Ласнамяэ торговому центру ”Idakeskus” подъехала машина. За рулём — 42-летний Андрей Плакан, который остается ждать в машине. В ювелирный магазин заходят скрывающие свои лица Хохлов и Василий Тарасов. Без долгих разговоров продавщице было сказано, что, если она будет кричать, её убьют. Хохлов стал действовать по знакомой ему схеме. Он брал с витрины золотые украшения и сгребал их во взятую с собой сумку. Ограблением был нанесён ущерб чуть больше 70 000 евро.
Мужчины почти уже покинули ювелирный магазин, однако люди, находившиеся в фойе торгового центра, попытались их остановить. Тарасов брызнул в них перцовым газом. Один из посетителей схватил Тарасова, и, чтобы высвободиться из захвата, Тарасов бросил на пол куртку и шапку.
Впоследствии полицейские получили в виде одежды первые предметы, над которыми можно было работать. Вскоре произошёл прорыв — ДНК, найденное на куртке, привело к обнаружению Тарасова. Мужчину взяли под стражу, однако, несмотря на усилия полицейских, о своих подельниках он не сказал ни слова. Ему было назначено наказание сроком — четыре года и три месяца. Следует заметить, что на тот момент ещё не было уверенности в том, что два первых ограбления были связаны между собой.
Глава третья. Молния бьет в то же самое место
Под руководством Чиркова в течение мая планировалось следующее ограбление. Хохлов, например, получил задание украсть новые номерные знаки для машины. Нужно заметить, что такое же задание он выполнял и перед несколькими другими ограблениями. Чирков дал Хохлову, Плакану и двум новым соучастникам преступления — 25-летнему Станиславу Майсте и 41-летнему Андрею Рудневу — в числе прочего и парики. Грабить пошли ювелирный магазин ”Erda”, тот самый магазин, который они обчистили примерно за пять месяцев до того.
Молния ударила второй раз в то же место 16 мая 2013 года. Утром в 9:05 в ”Erda”опять вошло трое мужчин. Майсте остался сторожить дверь ювелирного магазина, Руднев показал продавщице, чтобы она молчала, а Хохлов начал разбивать витрины взятым с собой молотком. Руднев начал помогать Хохлову собирать в сумку золото и часы, однако к двери магазина подошёл ранний посетитель, который попытался остановить преступников. Майсте применил перцовый газ. То же самое сделал и Руднев, однако его целью была продавщица.
Мужчины убегали из магазина, прыская по дороге в лица охранников и других людей перцовым газом, и, выйдя из торгового центра, сели в машину, в которой их поджидал Плакан. Ограбление длилось примерно минуту.
Сотрудники полиции теперь увидели прямую связь между первым и третьим ограблением, и расследование продолжилось в криминальном бюро префектуры. Поведение мужчин говорило следователям, что они очень хорошо знали, что нужно делать, войдя в ювелирный магазин, и вели себя очень уверенно. Полицейские стали просматривать записи камер слежения, и на этот раз им сопутствовала удача — несмотря на то, что качество записей оставляло желать лучшего, было обнаружено, что мужчины подъехали к торговому центру на Audi A6 Avant.
Глава четвертая. Сезам, откройся
26 июля 2013 года. Время — 9.50. На парковку Lasnamäe Centrum приехала Audi А6. В машине — квартет из уже известных по предыдущему ограблению участников: Плакан, Майсте, Руднев и Хохлов. Последний украл перед ограблением новые номерные знаки, а также приобрёл для группировки новую одежду и обувь. Четвёрка заходит в Lasnamäe Centrum, однако тут в игру вмешивается техника. Из двойных входных дверей в торговый центр вторые не открываются, и грабителям не удаётся войти. Мужчины пугаются, и по не зависящим от них обстоятельствам ограбления не происходит. Об этой попытке ограбления стало известно уже впоследствии, в ходе расследования следующего ограбления.
Через пять дней, в последний день июля, в 9:50, они пробуют снова. На парковке из Audi выходит все то же трио, что и в последние три раза — Майсте, Руднев и Хохлов. Мужчины скрывают лица масками и капюшонами. Когда они подходят к магазину, он ещё не открыт, однако железная штора магазина уже наполовину поднята вверх. Женщину, которая случайно зашла в магазин, один из грабителей с силой придавливает к витринному шкафу. Помимо неё в магазине находятся ещё две продавщицы.
Майсте прыгает на прилавок и начинает бросать Хохлову и Рудневу на пол золотые цепочки. Майсте толкает и бьёт одну из продавщиц, пытающуюся его остановить. Одной продавщице прыскают в лицо газом, другая продавщица нажимает на кнопку паники и начинает кричать. В её отношении также применяется перцовый газ. Мужчины убегают из магазина с ювелирными изделиями, ценность которых составляет примерно 32 000 евро.
Глава пятая. Прорыв
До сих пор преступники совершали ограбления очень профессионально. Одежда, а также номерные знаки машины менялись после каждого ограбления. Записи видеокамер часто были плохого качества, а в каких-то местах вместо камеры вообще был муляж. До сих пор попытки следственной группы добраться по зацепкам до мужчин результатов не дали.
Полицейские прислушивались, что говорили о грабителях в преступном мире, но и там никто ничего о них не знал.
Однако следователи знали, что как при неудавшихся, так и при удавшихся ограблениях использовалась машина-универсал Audi A6. Эта была вся информация, имевшаяся о машине на тот момент. Следователи попробовали использовать все варианты, чтобы найти эту машину, включая варианты, вероятность срабатывания которых была равна вероятности выиграть главный приз в лотерею. Например, были сделаны запросы на разные заправки с целью узнать, не уехала ли какая-нибудь Audi A6 Avant, не заплатив за топливо.
Среди всех полученных фотографий таких автомобилей действительно оказалась одна Audi А6. Машина, подпадавшая под описание, 23 июня того же года уехала, не заплатив за топливо с заправки, тогда еще работавшей под торговой маркой Statoil, находящейся на перекрёстке улицы Сыле и Палдиского шоссе.
Внимание полицейских сразу же привлёк заправлявший машину мужчина. У него на голове был парик, знакомый по майскому ограблению. Разумеется, номерные знаки Audi были в очередной раз ворованные.
Теперь у следователей были качественные фотографии машины, используемой при ограблениях. Несмотря на то, что машин Audi с таким корпусом в Таллинне и его округе тысячи, у этой машины были особые приметы, все из которых были записаны: фаркоп, антенна на крыше, тонированное заднее стекло, два опущенных вниз глушителя и другие детали. Следователи знали, что машин Audi A6 в городе сотни, однако с такими особыми признаками — только одна. Теперь нужно было ее найти.
Однажды утром сотрудникикриминальногобюро полиции организовали большую операцию. Целый Таллинн и Маарду были разделены на участки, и сотрудники криминальной полиции начали по одной прочесывать все улицы. Как только находили Audi A6 подходящего цвета и подходящего года, начинали смотреть — есть ли у машины фаркоп. Если ответ был ”нет”, шли дальше. Если на глаза попадалась Audi подходящей формы и подходящего цвета, и у неё был фаркоп, смотрели, есть ли у неё тонированные стёкла. Если нет, поиск продолжался.
Поисковая тактика принесла успех. На улице Маяка, около дома номер 51 нашли то, что искали. На машине были настоящие номерные знаки. Транспортное средство принадлежало Юрию Хохлову, снимавшему квартиру по адресу Маяка 51. Удача и хорошая интуиция полицейских привели, наконец, к прорыву, или так, по крайней мере, тогда казалось.
Глава шестая. В игру вступает новый игрок
Однако после обнаружения машины и квартиры Хохлова наступила тишина, так как на тот момент не было достаточных доказательств для осуществления конкретных шагов. В течение месяца не было совершено ни одного ограбления, но по прошествии времени стало известно, что в это время Чирков готовил новое ограбление. На этот раз целью был торговый центр, находящийся в Мустамяэ на Сютистетеэ.
3 декабря 2013 года. По требованию Чиркова для ограбления ювелирного магазина в мустамяэском торговом центре использовалось две машины и пять человек. Хохлов в привычной для него роли крадет и устанавливает новые номерные знаки на используемые для ограбления Suzuki Grand Vitara и Mercedes-Benz.
Время — 16:07. Mercedes-Benz подъезжает к торговому центру по адресу Сютистетеэ 30. За рулём — 46-летний Дмитрий Камалдинов, новоиспечённый член банды. Камалдинов и Чирков — старые приятели, и Чирков ему доверяет.
С Камалдиновым в машине находится и сам Чирков, а также Плакан и Майсте. Из машины выходят в масках и шарфах Чирков, Плакан и Майсте. Хохлов купил перед ограблением два молотка, которые Чирков и Майсте, войдя в ювелирный магазин, используют для разбивания витрин. Четвёрка грабителей убегает к Мустамяэтеэ, 138, где их ждёт Хохлов на Suzuki, и банда меняет машины, чтобы запутать следы. Ущерб, причинённый ограблением, превышает 32 000 евро.
У Хохлова была в этот раз второстепенная роль. Чирков не хотел, чтобы Хохлов шел на ограбление, так он крал украшения слишком медленно.
Глава седьмая. Работник мастерской по ремонту украшений Камалдинов
К этому времени участвовавших в ограблениях было восемь человек. Полицейские предполагали, что знают на данный момент двоих из них — Хохлова и Камалдинова. Последнего по той причине, что он стал новым владельцем ранее принадлежавшей Хохлову Audi А6. Профиль Камалдинова подходил, а именно, он работал в мастерской по ремонту ювелирных изделий и украшений, находящейся в Ласнамяэ на улице Паэ. В мастерской была плавильная печь, которую он, видимо, использовал для переплавки золота, украденного из торгового центра на Сютистетеэ.
Глава восьмая. Карточный домик начинает рушиться
11 декабря 2013 года — прошло уже восемь дней со времени последнего ограбления. Опера, расследовавшие ограбления ювелирных магазинов, пошли в конце рабочего дня к прокурору Рите Синивяли, которая руководила следствием, чтобы обсудить, на каком этапе находится следствие. Во время обсуждения опер получает телефонный звонок. В Ласнамяэ на улице Пунане был только что ограблен ювелирный магазин, находящийся в торговом центре ”Мекка”.
Теперь мы знаем, что водителем при этом ограблении был Плакан. В торговый центр заходят Майсте и Камалдинов. Майсте начинает хватать золото, а Камалдинов — его страховать. Вышедший из находящегося рядом мебельного магазина мужчина видит происходящее и спрашивает: ”Что здесь происходит?”. Камалдинов угрожает мужчине молотком. Вышедший из соседнего магазина посетитель в ответ бьёт Камалдинова кулаком в лицо. ”Сматываемся отсюда!” — кричит Камалдинов. Майсте заканчивает класть золото в сумку, и испуганные грабители бегут в сторону выхода. Сальдо награбленного составило примерно 14 000 евро.
Находившиеся у прокурора сотрудники криминальной полиции решили ехать по единственному адресу, который они могли связать с ограблениями — Маяка, 51, район Ласнамяэ.
Операм была в срочном порядке доставлена информация, что грабители уехали из торгового центра ”Мекка” на машине Audi A4. Выяснилось, что приезд на улицу Маяка себя оправдал.
Когда сотрудники полиции приехали к дому Хохлова, они увидели трёх мужчин. Один из мужчин, Хохлов, как раз менял украденные номерные знаки на Audi A4 на подлинные. Затем все трое зашли в подъезд. Полицейские ждали прибытия других следователей и полицейских. Перед тем, как на место подоспела помощь, из подъезда вышел Камалдинов. Полицейские следили, как он подошёл к стоявшей неподалёку и знакомой следователям по прошлым ограблениям Audi А6 и уехал. Информацию передали полицейским, двигавшимся в направлении улицы Маяка.
Камалдинова задержали на улице Паэ, когда он шёл к себе в мастерскую. В его машине были найдены украшения, а в его карманах — золотые цепочки и сплавленный из золотых украшений слиток, весивший приблизительно 900 грамм.
Опера продолжали следить за подъездом. Следующим из подъезда вышел Хохлов, который выбросил пластиковый пакет в мусорный ящик, сел в использованную для совершённого в этот день ограбления Audi и уехал. И эта информация была передана полицейским, но Хохлову удалось скрыться, и его объявили в розыск.
Собранных доказательств хватало, чтобы приступить к действиям. Полицейские произвели в квартире Хохлова обыск. Там были найдены молотки, перчатки и другие инструменты, а также документы Хохлова, однако всё же не золото.
Теперь, когда Камалдинов был пойман и взят под стражу, начали искать Хохлова. Полицейские предполагали, что ему помогают скрываться либо его бывшая сожительница и общая дочь, либо его нынешняя сожительница, однако ответа от них так и не получили.
Полицейские узнали, что Хохлов хочет сбежать из Эстонии, но его документы находятся в руках следователей. На данный момент нам известно, что ему начали изготавливать поддельные документы. Полицейские в то же время следили за действиями женщин. Однажды вечером все три женщины собрались в квартире бывшей сожительницы Хохлова. После полуночи по той же улице передвигался мужчина в капюшоне, заглядывая в каждую припаркованную на этой улице машину. Этим параноиком оказался Хохлов, в конце концов, вошедший в подъезд дома бывшей сожительницы. Спустя какое-то время сотрудники быстрого реагирования и следователи стояли на седьмом этаже за дверью квартиры женщины.
Так как Хохлову некуда было бежать, то они ждали, когда собравшиеся начнут сами расходиться и откроют дверь. Приблизительно через полчаса дверь действительно открылась, и Хохлова задержали. Выяснилось, что он целый месяц скрывался в одном из гаражных боксов в Ласнамяэ.
Глава девятая. По ком звонит колокол?
Чиркова в то же время больше всего мучил вопрос, как полицейские могли оказаться на Маяка. Он был уверен, что кто-то из его группировки — предатель. Это не мог быть Хохлов, так как он скрывался, а Камалдинов сидел в тюрьме. Взгляд Чиркова остановился на Плакане и так на нём и остался.
На следующий день после ограбления водитель Плакан и Чирков встретились вечером в любимом месте Чиркова — казино Mustakivi. Между мужчинами в казино произошла словесная перепалка. Чирков взял большой стул и разбил его о барную стойку. Охранники попросили мужчин покинуть казино, и разборки продолжились на улице. Чирков напал на уходящего Плакана со спины, ударив его ножом два раза в шею. Плакан потерял сознание и позднее впал в кому. Врачам удалось спасти ему жизнь, но сбежавший с места происшествия Чирков об этом не знал. Через два дня он уехал в Россию.
Сотрудники полиции стали расследовать этот случай, однако об этом не должен был узнать Плакан, который сообщил бы об этом Чиркову, даже несмотря на то, что тот пытался его убить. Следователи искали Чиркова, но не спеша. Тактика сработала, и главарь банды стал думать, что его уже не преследуют, и приехал в феврале обратно в Эстонию. Доказательства в связи с попыткой убийства Плакана собирались непрерывно. На тот момент связь Чиркова с ограблениями ещё не была ясна.
Глава десятая. Вынужденное вливание новой крови
Чирков хотел показать, что потеря трёх основных участников (Камалдинова поймали, Хохлов скрывался, Плакан лежал в больнице) не поставит его на колени, и он сформировал новую группировку. Он взял в банду для исполнения ролей Хохлова, Камалдинова и Плакана двух Дмитриев — Тимина и Русанова. Чирков был готов грабить дальше.
26 февраля 2014 года. Время — в районе 20 часов. Майсте, Тимин и Русанов приезжают на парковку торгового центра ”Sikupulli”. Тимин остаётся ждать на парковке в украденной для ограбления машине Nissan Sunny. Вошедшим в торговый центр Майсте и Русанову не удаётся украсть золото, угрожая оружием и предметом, похожим на гранату. Одна из двух продавщиц начинает кричать и нажимает на кнопку паники. Грабители пугаются и убегают. Nissan Sunny сжигают в Ласнамяэ в целях сокрытия следов.
3 марта 2014 года. Время — 9.50. Чирков остаётся в припаркованном около торгового центра автомобиле. Тимин и Русанов с закрытыми лицами заходят в магазин и прыскают находящемуся в фойе охраннику в лицо перцовым газом. Они пробираются под наполовину поднятой железной шторой в ювелирный магазин. Мужчины начинают загружать ювелирные изделия в сумку. Убегая из магазина, они прыскают перцовым газом в пытающегося их остановить посетителя. Ограблением был причинён ущерб в размере приблизительно 71 000 евро.
Глава одиннадцатая. Последнее ограбление.
Предыдущее ограбление впервые за долгое время принесло хорошую добычу, и казалось, что, несмотря на фиаско в ”Sikupilli”, новые члены банды тоже могут успешно совершать ограбления. Чирков выбрал следующей целью находящийся на улице Паэ магазин электроники, где помимо приборов электроники продаётся и золото. Чирков знал, что у работника магазина, находящегося на первом этаже здания и одновременно исполняющего роль охранника, есть законное оружие. В магазине, находящемся на втором этаже того же здания, работал помощником Камалдинов, и находящуюся в магазине печь для плавления использовали для переплавки украденного золота.
Когда Тимин и Русанов получили приказ ограбить этот магазин электроники, они и не предполагали, что могут попасть под дуло пистолета. Инструктируя молодых людей, Чирков ограничился лишь упоминанием того, что работник этого магазина обладает навыками борьбы. Чирков сказал, что, если они сразу же зайдут в магазин, угрожая пистолетом и газом, мужчина замрет от испуга и ничего не сделает. Про оружие Чирков ничего не сказал.
19 марта 2014 года. Время — 17:50. Майсте подвозит Тимина и Русанова к магазину на купленном для ограбления Ford Mondeo. Тимин и Русанов, скрывающие свои лица шапками и капюшонами, заходят в магазин. В дверной проём положили деревянный брусок, чтобы дверь оставалась открытой.
Тимин направляет пистолет на работника магазина и требует деньги. Работник, стоявший за своим столом, бросает в Тимина чашкой. Тимин открывает огонь и делает в работника как минимум восемь выстрелов. Русанов в это время прыскает работнику в лицо газом. Пули частично принимает на себя находящийся на столе монитор и направляет их дальнейшее движение. Пули попадают в обе ладони работника. Несмотря на ранения и перцовый газ, работник успевает выхватить из-за пояса пистолет и выстрелить в ответ. Тимин и Русанов убегают. Пуля, попавшая в Русанова, пронзает его грудь. Он умирает на месте происшествия. Одна пуля пронзает правое бедро Тимина. Тимин бежит раненый, с оружием в руках, до машины, в которой его ждёт Майсте, и они уезжают. На месте остаётся умерший напарник.
Полицейские обнаружили труп Русанова, и по оставшейся на месте происшествия пуле было определено, что раненым беглецом был Тимин. При этом он не обратился за помощью в больницу, а лечил огнестрельную рану лекарствами из розничной продажи.
Спустя какое-то время у полицейских было достаточно доказательств для задержания Тимина. Когда у Тимина спросили про рану, он попытался соврать, что это — гнойное воспаление. Однако по оценке судебного врача это всё же была огнестрельная рана. Полицейские позднее установили, что водителем машины был Станислав Майсте. Соответственно, на втором составе команды Чиркова был поставлен крест.
Так как все трое мужчин были для полиции новыми именами, эти ограбления на тот момент не связывали с Чирковым. Связи между первыми семью и последними тремя ограблениями стали очевидными в ходе расследования.
По поводу Чиркова было достаточно доказательств. Через девять дней после последнего ограбления он поехал с женой из Таллинна в Рапламаа, где на заправке его задержали полицейские.
Глава двенадцатая. Тимин сбегает в Испанию
Все взятые под стражу члены преступной группировки находятся в разных учреждениях заключения. Майсте и Камалдинов, а также выписанный из больницы Плакан — в Таллинне, Чирков — в Вируской тюрьме, Хохлов — в Хаапсалу, а Тимина доставили в арестантский домв Пярну. Чирков был единственным, кто до самого конца молчал. От других грабителей узнали полную картину группировки и распределение ролей.
По истечении нескольких недель содержать Тимина в пярнуском арестантском доме перестало быть возможным, и его перевели в Вирускую тюрьму.
Заканчивалось лето 2014 года, когда стали происходить вещи, о которых обычно можно прочитать лишь в книгах или посмотреть по телевизору.
Чиркова взяли под стражу за попытку убийства Плакана, и он содержится в Вируской тюрьме. Производство по уголовному делу Чиркова отделено от делопроизводства по остальным ограблениям. Работники тюрьмы не знают, что Чирков и Тимин — это две стороны одной медали. Звучит невероятно, но когда Тимина привезли в тюрьму из Пярну, то мужчин посадили в одну камеру. Тимин был уверен, что полицейские сделали это нарочно. На следующий день опера случайно обнаружили промах. Телефонный звонок в тюрьму — и мужчин отделили друг от друга. В ту ночь Тимин боялся заснуть, так как думал, что Чирков убьёт его во сне. Теперь по понятной причине нервного и отказывающегося от всякого сотрудничества Тимина перевели в арестантский дом в Рапла.
26 сентября. Полицейский арестантского дома отводит Тимина в 14:15 в ограждённый бетонными стенами бокс для прогулок, где задержанный может подышать свежим воздухом и размять ноги. Полицейский закрывает дверь и уходит. Однако дверь за замок не закрылась. Тимин использует шанс, открывает дверь и получает также доступ к ключам. Тимин, неоднократно говоривший полицейским, что он не хочет провести жизнь в тюрьме, видит преподнесённую ему на блюдечке возможность.
Он открывает дверь ключом, проходит в свою камеру, переобувает шлёпки в тёмные кроссовки и выходит из арестантского дома. Выйдя на улицу,Тимин бежит, не жалея ног.
Для поисков Тимина была начата полицейская операция, к которой были привлечены сотрудники быстрого реагирования и вертолёт с тепловизором. Полицейские знали, что у его родителей была дача в Кийза, на расстоянии 40 километров от Рапла, на границе Харьюмаа и Рапламаа. Поехали искать его туда.
Тимин добрался до дачи настолько поздно, когда полицейские уже и не предполагали, что он туда придёт, и сконцентрировались на других версиях. Тимин провёл ночь, пробираясь через лес и болото. Позже выяснилось, что он двигался по железной дороге, а когда увидел приближавшийся вертолёт, побежал в лес. Он добрался до дачи больше чем через 12 часов после побега. С помощью соседа он связался с матерью, которая привезла сыну одежду. После этого он сбежал в Испанию.
Тимину удалось скрываться почти год. Вернувшийся в Эстонию мужчина испытывал муки любви. Его на тот момент уже бывшая сожительница нашла себе нового мужчину. Тимину это не понравилось. Он поехал в Ласнамяэ к дому девушки и в порыве гнева разбил её машину. Тимин позвал девушку и ее нового парня сводить счёты. Они пришли. Тимин в драке явно уступал. Он разбил бывшую у него с собой бутылку и ударил ею по лицу соседа, который пришел разнимать дравшихся. Выдохшийся Тимин понял, что соперник сильнее его, и сбежал до прибытия на место полиции.
Следователи установили, что сбежавший мужчина — это вернувшийся Тимин. Через пару дней следователи и сотрудники быстрого реагирования, тихо пробравшись, окружили ту самую принадлежащую родителям Тимина дачу. Времени было 3 часа ночи. Через окно был виден работавший телевизор. В доме находился Тимин, которого задержали полицейские быстрого реагирования.
Руководившая следствием прокурор Рита Синивяли отмечает, что управляемую Чирковым группировку делало опасной то обстоятельство, что со временем их преступления становились всё опаснее, и, в конце концов, они уже не гнушались использовать и огнестрельное оружие.
”Благодарю СергеяКлейдова и других полицейских, которые проделали прекрасную работу в ситуации, когда было так мало доказательств”, — говорит Синивяли.
Эпилог
Павел Чирков был признан виновным, и ему назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на 11 лет шесть месяцев.
Юрию Хохлову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть лет.
Андрею Плакану было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на семь лет.
Дмитрию Камалдинову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на четыре года восемь месяцев.
Василию Тарасову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на четыре года три месяца.
Станиславу Майсте было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на восемь лет.
Валерию Рыннову было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на четыре года шесть месяцев.
Дмитрию Тимину было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на 11 лет два месяца.
Андрею Рудневу было назначено наказание в виде условного тюремного заключения сроком на пять лет.
Дмитрий Русанов был погиб во время ограбления.
Статья была опубликована в журнале Департaмента полиции и погранохраны "Radar"