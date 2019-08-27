Знакомые выставили женщину из ее собственной квартиры. Почти полтора года спустя она наконец вернула свое жилье

Вся цепочка событий началась весной прошлого года, когда к хозяйке квартиры пришли в гости ее давние знакомые — мужчина и женщина, которые, злоупотребив гостеприимством хозяйки, отказались уходить из квартиры, и 1 мая прошлого года парочка самовольно захватила всю квартиру, поменяв дверь вместе с дверным замком, пока хозяйка ходила в магазин.

Хозяйка квартиры обратилась с заявлением в полицию, но поскольку находившиеся в квартире рассказали полиции об устном договоре аренды, полиция тоже не смогла помочь и посоветовала обратиться в суд. Осенью оставшаяся бездомной женщина обратилась в Эстонское юридическое бюро, и 18 октября было подано исковое заявление в суд. Окончательное решение суд принял только 6 июня этого года, им был удовлетворение иск о востребовании квартирной собственности из незаконного владения, и решение пришлось отправить исполнять судебного исполнителя, поскольку несмотря на решение суда незаконные владельцы не соглашались освободить квартиру.

Прежде всего судебный процесс затянулся надолго из-за того, что находившиеся в квартире не были заинтересованы в хождении в суд и освобождении квартиры, поэтому все документы для доставки им пришлось публиковать в "Официальных сообщениях", но это процесс требует довольно много времени.