Знакомьтесь: самый известный эстонец, о котором вы никогда не слышали!

1,4 миллиона фолловеров в Instagram и около миллиона в Youtube, где самое популярное видео молодого человека посмотрели целых 35 миллионов раз. В основном обитающий в Нью-Йорке Дэвид Лайд — настоящая суперзвезда по другую сторону Атлантического океана, тренировочные планы именного бренда которого разлетаются как горячие пирожки. Например, в Facebook действует закрытая группа, где 3700 человек обсуждают вопросы ежедневного выполнения его тренировочных планов.

Родившийся в Таллинне молодой человек в последний раз постоянно жил в Эстонии в начале 2000-х в детсадовском возрасте, но как минимум сначала ездил в Эстонию каждый год и после переезда в США. В последний раз он был в Таллинне в гостях у бабушки и дедушки в августе 2018 года, и в Youtube также можно найти просмотренное 260 000 раз видео об этом.

В опубликованной в американском издании MelMagazine статье о нем пишут, что мать Дэвида побудила переехать в США внезапная смерть отца молодого человека. Мужчина скончался от травм, полученных при падении с борта причалившего круизного судна.

Жизнь Дэвида сначала не была легкой и в США. Все детство молодой человек страдал от издевательств в школе из-за своей худобы, и в 14 лет у него был диагностирован сколиоз. Но за последние восемь лет Дэвид необыкновенно изменился физически.