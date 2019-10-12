Знаете ли вы, что спорт может повлиять на то, как выглядят ваши зубы? Стоматологи дают советы

Занимаясь спортом, возникает потребность в дополнительной энергии. Для этого предназначены различные богатые углеводами энергетические батончики и спортивные гели. Такие продукты имеют плохое свойство липнуть к зубам, что в свою очередь создает благоприятную среду для бактерий, живущих во рту. Углеводы являются питанием для бактерий, в результате жизнедеятельности которых образуются кислоты, которые являются причиной возникновения дырок в зубах.

Если вы чувствуете, что не можете тренироваться без энергетических батончиков и предпочитаете тратить много энергии, а также выбираете виды спорта, которые требуют длительных тренировок, то после энергетического перекуса рекомендуется выпить чистой воды. Таким образом снизиться вызванная сахаром кислотная атака на зубы.

Как еще занятия спортом могут влиять на наши зубы?

Если заниматься спортом с открытым ртом, например, бегать, то заметно повышается сухость во рту, что в свою очередь увеличивает риск возникновения кариеса, язв слизистой оболочки, инфекций, нарушению глотания, заболеваний десен и неприятного запаха изо рта. Из-за

сухости меньше слюны, которая защищает зубы. Когда мы дышим через нос, то тело лучше насыщается кислородом, фильтрует частички воздуха и, при вдыхании холодного воздуха, нос также согревает воздух. Всего этого не происходит, если мы начинаем дышать через рот. Во время занятий спорта рекомендуется дышать через нос и выдыхать через рот.

Есть такие виды спорта, в которых хочешь-не хочешь, возникают соприкосновения с зубами и скрежет зубов. На зубах могут появиться трещины, которые делают их более чувствительными. Давайте подумаем хотя бы о поднятии тяжестей, тренировках в тренажерном зале, контактных и экстремальных видах спорта. В случае последних нельзя не упомянуть о травмах, связанных с зубами. Кроме того, непреднамеренное сжатие или скрежет зубами может нанести вред не только зубам, но и жевательным мышцам и суставам. Может появиться стертость или онемение сустава нижней челюсти или боль в этой области, что может также привести к головным болям. Для профилактики рекомендуется использовать специальные защиты на зубы — капы, которые можно приобрести в спортивных магазинах.

Как заниматься спортом, нанося как можно меньший вред своим зубам?

1. Зубам требуется хорошая гигиена и хорошие привычки питания — умеренность в еде, избегать постоянных перекусов.

2. Для утоления жажды лучше всего подходит чистая вода из крана. Кроме того, вода также смывает оставшиеся после приема пищи частички еды, которые являются причиной образования зубного камня и налета. Употребление чистой воды уменьшает кислотную атаку на зубы. Также вода помогает сохранять нормальное образование слюны — слюна защищает зубы.

3. Оценить здоровье зубов может только профессиональный стоматолог. Регулярно ходить на проверку нужно и тогда, когда зубы не болят — чем раньше обнаружатся возможные проблемы, тем проще будет процесс лечения.

4. По возможности избегать употребления в пищу батончиков, гелей и спортивных напитков с большим содержанием сахара. После них рекомендуется прополоскать рот чистой водой.

5. По возможности всегда дышать через нос — таким образом рот не будет пересыхать.

6. Предотвратить травмы зубов, жевательных мышц и суставов помогают специальные спортивные капы, которые нужно использовать, занимаясь экстремальными и контактами видами спорта.