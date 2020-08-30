”Знаете, когда в панельном доме тише всего?” Женщина рассказала, как в детстве ее бил отец, но никто ей не помог

"Вы знаете, когда в панельном доме тише всего? Тише, чем на кладбище. В том самом панельном доме, где жители пятого этажа точно знают, когда и сколько ты на первом этаже занимаешься музыкой. Тише, чем на кладбище, в доме тогда, когда ты зовешь на помощь. Когда кричишь что есть мочи, изо всех сил. Тогда в доме тихо. Как на кладбище. Хотя ты надеешься, что кто-то услышит и придет. На помощь. Но этого не происходит. Никогда. Я знаю это, потому что я звала. Звала на помощь. Нет, не часто, ведь никто не приходит. Не было смысла звать”.
"Мой отец не был педофилом. Он был алкоголиком. И когда он пил, в определенный момент ему становилось необходимо кого-то воспитывать. И это была я, поскольку ни братьев, ни сестер у меня не было”. Мать девочки вечерами работала, а отец приходил пьяный и, как пишет Отс, начинал провоцировать конфликт, например, посылая ее в 20 часов стал спать. И когда девочка высказывала недовольство, у мужчины будто бы появлялось оправдание для того, чтобы ударить ее.
”Я помню это чувство, которое испытывала каждый раз, когда раздавался хлопок входной двери. Это означало готовность. Что бы я ни делала, мне нужно было привести себя в готовность к тому, что, скорее всего, мне придется защищаться. Шаги….Он шатается? Нет? Пьяный? Может, сегодня ляжет спать? Нет, идет на кухню….”.
”Традиционная семья — мать работает, отец пьет на кухне”, — иронизирует Отс.
”Этих случаев, когда я должна была бороться за жизнь с мужчиной, который сильнее меня, выше на 20 сантиметров и старше на 32 года, было немало. Это длилось годами. Мне повезло, что мы жили на первом этаже. Иногда, когда отец шел за ремнем, я выпрыгивала из окна и бежала к подруге”.
”Я не помню, когда это началось и когда закончилось. Наверное, закончилось когда я стала достаточно взрослой для того, чтобы вообще не возвращаться вечерами домой”.
Маме девочка ничего не рассказывала, потому что не хотела ябедничать и не хотела расстраивать ее. Но когда отец оставил на лице дочери синяк, все вскрылось. Однако дело ограничилось лишь тем, что мать отругала отца.
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