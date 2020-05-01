Злоумышленники украли эстонский алкоголь по пути в Лондон

”За последние месяцы мы привыкли к тому, что товары первой необходимости исчезают из продажи со скоростью света, поэтому можно сказать, нам польстило, что направленный на экспорт джин испарился еще по пути в оформившие заказ международные интернет-магазины”, — прокомментировал новость один из основателей бренда Junimperium Тарво Яаансоо. По словам Яаансоо, по-человечески понятно — люди готовятся к непростым временам. Кто запасает золото, а кто — дорогой джин. ”И то, и другое хранится долго, а в сложные времена выручит”, — добавляет он.

Злоумышленником удалось заполучить целый поддон товара — всего на нем было почти 500 бутылок произведенного в Таллинне крафтового джина премиум-класса. По словам Яансоо, страховка покроет некоторую долю ущерба, а уже в начале новой недели в Великобританию отправится новая партия. Яансоо предпочел не распространяться на тему возможных специальных мер обеспечения безопасности груза.

В этом году завод по производству джина Junimperium Distillery, действующий с 2019 года в творческом городке Теллискиви, удостоился звания лучшего производителя крафтового джина. Кроме того, продукция Junimperium Distillery может похвастаться рядом престижных наград международных конкурсов — например, Junimperium Blended Dry Gin, которым также удалось разжиться ворам, был в этом году назван лучшим эстонским джином типа ”London dry gin” на международном конкурсе крепкого алкоголя World Gin Awards.