Злостные нарушители ПДД получат черную открытку от полиции

"Этой предупреждающей рождественской открыткой мы напоминаем неоднократным нарушителям закона о дорожным движении, что из-за их беспечности или намеренного нарушения правил в опасности оказываются другие участники дорожного движения", — говорит руководитель Центра надзора за дорожным движением Ханнес Кулламяэ.

В этом году открытка посвящена безопасности на железной дороге. ”В местах пересечения с железной дорогой всегда имеются предупреждающие об опасности знаки, но ДТП все равно случаются. Когда внимание человека направлено на смартфон, а происходящее вокруг он не слышит из-за наушников, не спасет и громкий сигнал поезда", — сказал Кулламяэ.



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Открытка будет выслана людям, которые совершили в этом году четыре или более нарушений закона о дорожном движении. В этом году таких людей 857, из них 46 получат черную открытку во второй раз, восемь человек — третий год подряд.

73 постоянных нарушителей за последние пять лет стали причиной 83 ДТП, в которых погиб один человек и пострадало 23 человека. Один злостный нарушитель совершил в течение года шесть ДТП.

Среди получателей открытки наиболее распространенное нарушение, 40% ото всех совершенных получателями открытки нарушений, это превышение скорости. За этим следовали прочие нарушения, управление транспортным средством без техосмотра и без действующей страховки. По-прежнему достаточно часто встречаются такие нарушения, как вождение без прав, в нетрезвом состоянии или неиспользование ремней безопасности.