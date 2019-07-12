Злобные комментаторы заставили семью тяжело больного мальчика отказаться от помощи

По сообщению семьи Александра, они не хотят отбиваться от анонимных комментаторов, которые организовали травлю семьи. К тому же, они не желают, чтобы атакам подвергался и Детский фонд, который может помочь в год почти 500 детям.

Мама Александра сказала, что их семья от всего сердца благодарит всех, кто поддержал их маленького сына через Детский фонд.

”Уверены, что многие нуждающиеся получат оттуда необходимую помочь для лечения”, — написала женщина и призвала всех и в дальнейшем поддерживать фонд, потому что каждой семье нужна в критические моменты помощь.

Детский фонд поблагодарил всех, кто протянул маленькому Александру руку помощи, и сообщил, что направит собранную ему сумму для помощи другим больным детям.

Как уже сообщалось, Александру 1 год и 5 месяцев. К него врожденный X-сцепленный гипер-IgM синдром, и для того, чтобы выздороветь, ему нужно провести в Англии пересадку стволовых клеток костного мозга.