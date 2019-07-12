12.07.2019, 19:39

Злобные комментаторы заставили семью тяжело больного мальчика отказаться от помощи

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rus.delfi.ee
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Pallitrall
PallitrallFoto: Argo Ingver

Мама маленького Александра, ребенка с врожденным иммунодефицитом, сообщила Детскому фонду (TÜK Lastefond), что семья отказывается от помощи, потому что попала под огонь негативный комментариев.

По сообщению семьи Александра, они не хотят отбиваться от анонимных комментаторов, которые организовали травлю семьи. К тому же, они не желают, чтобы атакам подвергался и Детский фонд, который может помочь в год почти 500 детям.

Мама Александра сказала, что их семья от всего сердца благодарит всех, кто поддержал их маленького сына через Детский фонд.

”Уверены, что многие нуждающиеся получат оттуда необходимую помочь для лечения”, — написала женщина и призвала всех и в дальнейшем поддерживать фонд, потому что каждой семье нужна в критические моменты помощь.

Детский фонд поблагодарил всех, кто протянул маленькому Александру руку помощи, и сообщил, что направит собранную ему сумму для помощи другим больным детям.

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Как уже сообщалось, Александру 1 год и 5 месяцев. К него врожденный X-сцепленный гипер-IgM синдром, и для того, чтобы выздороветь, ему нужно провести в Англии пересадку стволовых клеток костного мозга.

Лечение Александра в Англии займет полгода. Транспортные расходы и расходы на проживание составят 8300 евро, в связи с чем семья мальчика попросила помощи у неравнодушных людей.
В Эстонии с таким диагнозом пересадка не показана. Английский центр иммунологии при детской больнице Ньюкасла готов принять мальчика уже в августе. Больничная касса расходы на лечение в Англии оплатит, но расходы на проживание и размещение нужно будет покрыть семье мальчика. В связи с этим Детский фонд Клиники Тартуского университета открыл сбор средств.

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