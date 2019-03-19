ЖУТКОЕ ВИДЕО: В атриуме таллиннского торгового центра Kristiine повесили манекенов

Манекены подвесили в рамках рекламной кампании ”Весна в воздухе!”, а то, как все получилось, в торговом центре считают неудачным опытом.

”Это была неудачная визуализация рекламной кампании, — говорит Линда Эйхлер, менеджер по маркетингу в Kristiine keskus. — Идея, которую мы обсуждали с партнером, не была реализована так, как планировалось”.

Рекламную инсталляцию уже убирают, а у тех, у кого она успела вызвать негативные эмоции, в Kristiine keskus просят прощения.