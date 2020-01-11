ЖУТКОЕ ФОТО: Близ Мууга детеныш косули попал в расставленную браконьерами ловушку, и его пришлось усыпить

Отмечается, что у козленка была сломана шея и наблюдались многочисленные внутренние кровотечения. Если изначально планировалось передать его на попечение общества защиты диких животных, то вскоре стало ясно, что травмы не оставляют животному никаких шансов и самый гуманный выход — умертвить его. На место прибыла также полиция и Инспекция по окружающей среде. По следам удалось установить, что это — не единственное животное, пойманное в этом месте.

По словам волонтера общества Вирге Высуялг, особенно ужасно то, что ловушка была расставлена недалеко от места, где животные ходят особенно часто. ”Такое способ убийства достоин особенного порицания, поскольку обеспечивает животному крайне мучительную и медленную смерть”, — отметила она.