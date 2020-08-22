Журналисты создали петицию с требованием предоставить им допуск для объективного освещения событий в Беларуси

Журналисты обращают внимание, что в последнее время на белоруской границе массово задерживают журналистов из разных стран.

При этом пограничники незаконно отбирают у журналистов документы и держат их в заключении до обратного вылета или пока не будут куплены билеты на любой из рейсов из Беларуси.

Они не выпускают журналистов в транзитный зал для ожидания обратного рейса. Перед отправлением их ведут до самолета под усиленным конвоем, как преступников. Паспорта возвращают только перед взлетом.

"Несмотря на то, что паспорт является собственностью страны, выдавшей документы и не имеет право быть конфискованным без разъяснения причин", значится в петиции.

"Мы просим возобновить выдачу аккредитаций для журналистов-международников из разных стран и не препятствовать нам в нашей работе по предоставлению информации народу, — призывают журналисты. — Это беспрецендентная ситуация в нарушении прав и свобод не только журналистов, но тех, кто ждет информацию и трех, кто хочет рассказать о событиях в стране".