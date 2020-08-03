Журналист Yle: Рейнсалу для внешней политики Эстонии — намного более серьезная проблема, чем EKRE

По мнению Антелла, когда Тийдо говорит, что отношения Эстонии и Финляндии ухудшились из-за входящую в правительство ЭР право-популистской партии EKRE, то он упрощает и преувеличивает.

Антелл считает, что у Тийдо могут быть причины относиться с подозрением к имеющемуся правительству, но утверждать, будто уже был нанесен какой-то урон, пока рано.

В действительности, по мнению журналиста, влияние EKRE на внешнюю и оборонную политику маргинально, ведь для успокоения скептиков Ратас отдал портфели министра обороны и министра иностранных дел Isamaa.

Более существенной проблемой, по мнению Антелла, является министр иностранны дел Урмас Рейнсалу. Журналист утверждает, что за последний год ряд дипломатов, экспертов и чиновников говорили ему, что после публичных выступлений Рейнсалу часто возникают конфликты. Рейнсалу склонен завышать итоги некоторых встреч на международном уровне, чем порой преуменьшает достижения своих коллег из Финляндии и других стран ЕС.