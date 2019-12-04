Журналист: "вопрос Иванова" — это прискорбно, грустно и недальновидно

По ее словам, многие страхи, например, страх перед миграцией, не имеют под собой оснований и генерируются искусственно.

”Насколько защитники национальности, языка и культуры заботятся о свободе творчества? Той, что делает литературу литературой, а искусство искусством? Ни насколько, так как любая культура рождается из свободного и уходит в свободное. Творчество — это дитя свободы. Но защитников национальности, языка и культуры свобода не интересует”.

”Как сказала литературовед Маарья Вайно (урожденная Хельме, колумнист Postimees, недавно появилась и на портале EKRE Uued Uudised) ”В ”высшей свободе”, которая так идеализируется, есть что-то безнадежно — и опасно — наивное” […] После того, как правительство было сформировано, сфера культуры вздохнула свободно. Март и Мартин Хельме, ”совиным взглядом” следящие за образованием и культурой, приземлились в креслах министра внутренних дел и министра финансов, и министерство культуры осталось за Тынисом Лукасом, который — спасибо ему за это — не вмешивается в литературу. Но пришла Маарья Вайно и подняла ”вопрос Иванова”. Маарья Вайно с 25 октября является председателем совета литературного фонда капитала культуры”, — пишет Кийслер.