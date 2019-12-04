Журналист: "вопрос Иванова" — это прискорбно, грустно и недальновидно

Журналист Вилья Кийслер пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что некоторые защитники национальной культуры и эстонского языка занимаются тем, что изолируют культуру и язык, и это приводят лишь к разрушению.
По ее словам, многие страхи, например, страх перед миграцией, не имеют под собой оснований и генерируются искусственно.
”Насколько защитники национальности, языка и культуры заботятся о свободе творчества? Той, что делает литературу литературой, а искусство искусством? Ни насколько, так как любая культура рождается из свободного и уходит в свободное. Творчество — это дитя свободы. Но защитников национальности, языка и культуры свобода не интересует”.
”Как сказала литературовед Маарья Вайно (урожденная Хельме, колумнист Postimees, недавно появилась и на портале EKRE Uued Uudised) ”В ”высшей свободе”, которая так идеализируется, есть что-то безнадежно — и опасно — наивное” […] После того, как правительство было сформировано, сфера культуры вздохнула свободно. Март и Мартин Хельме, ”совиным взглядом” следящие за образованием и культурой, приземлились в креслах министра внутренних дел и министра финансов, и министерство культуры осталось за Тынисом Лукасом, который — спасибо ему за это — не вмешивается в литературу. Но пришла Маарья Вайно и подняла ”вопрос Иванова”. Маарья Вайно с 25 октября является председателем совета литературного фонда капитала культуры”, — пишет Кийслер.
Она отмечает, что по риторике Вайно один из самых популярных проживающих в Эстонии писателей Андрей Иванов на самом деле не эстонский, так как пишет на русском и ведет духовный диалог с Достоевским, Толстым и Гоголем, а не Койдулой, Таммсааре или Руннелем.
”То, что ”вопрос Иванова” поднимается, это прискорбно, грустно и недальновидно. Мы должны испытывать не беспокойство по поводу ”вопроса Иванова”, а радость и гордость от того, что живем в одной стране с творцом, которого знают, любят, переводят и удостаивают наград во всем мире”, — пишет Кийслер.
”Защитники эстонского языка и культуры не защищают эстонскую культуру, а отталкивают чужое, не понимая, что в культуре нет чужих и своих”, — резюмирует она.
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