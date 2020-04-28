Журналист о предложении министра "перебросить" школьников на сельхозработы: похоже, этот человек проспал восстановление независимости

”Наверное, энтузиастам принудительных сельскохозяйственных работ будет интересно узнать, что в Эстонском Государстве учебная работа в школах ведется на основании утвержденной учебной программы. Для того, чтобы перейти на следующую ступень и получить необходимое свидетельство, необходимо системное прохождение программы и освоение всех приведенных в программе знаний. Программа очень плотная. Помимо этого имеется внеклассная работа и занятия по интересам, спортивные секции, музыкальные кружки и прочее. А что касается школьных каникул, то они предназначены для отдыха и восстановления”, — пишет Хыбемяги.

Также, по его словам, ответственность за детей несут родители, а не правительство. Они же принимают и решения, касающиеся детей. ”В коммунистической ЭССР, возможно, и получилась выкроить из школьной жизни несколько недель, но тогда приоритеты были другими”, — отметил журналист.

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”Я мог бы продолжать еще долго, но лучше скажу кратко: в правительстве оказался человек, который не имеет ни малейшего представления о том, чем отличаются между собой Эстонская ССР и Эстонская Республика. Который не знает, как функционирует школьная система, и который думает, что граждане государства и их дети — это некий "ресурс", которым правительство может свободно пользоваться на ”основании разумных договоренностей” и которым может распоряжаться”.

"Похоже, этот человек проспал восстановление независимости, а теперь его разбудили от комы и позвали в правительство. Никогда бы не поверил, что мне доведется услышать такую глупость!" — заключает Хыбемяги.

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