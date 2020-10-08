Журналист: Мартин Хельме заставил все правительство танцевать под свою дудку

”Нашей целю должна стать победа на следующих выборах и формирование следующего правительства, то есть мы должны получить пост премьер-министра”, — сказал министр финансов Мартин Хельме на съезде EKRE непосредственно перед своим избранием.

Можно сказать, что к настоящему моменту Хельме заставил все правительство плясать под свою дудку. Ни один министр не может делать ничего без одобрения главы EKRE. В том числе премьер-министр Юри Ратас.

За три месяца Хельме захватил в кабинете всю власть. Ратасу остался лишь титул главы правительства, который так же не значит ничего, как не значил в свое время титул председателя президиума Верховного Совета в советской системе. Формально глава государства, а на самом деле — никто.

Например, скандал с Луисом Фри. Ратасу пришлось всячески изворачиваться и ”покрывать” Хельме, чтобы не конфликтовать с ним. То же самое с министром экономики Таави Аасом, которого в мае уговорили установить драконовские ограничения на авиасообщение. Сейчас сага с частными рейсами зашла так далеко, что Аасу угрожает суд. А те, кто действительно хотел этих запретов, выйдут из воды сухими.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу был одним из самых независимых и сильных министров в правительстве. Понятно, что новый председатель EKRE такого авторитета видеть рядом с собой не хотел. Возможность пошатнуть позицию Рейнсалу подвернулась ему совсем скоро. После победы Александра Лукашенко в сфальсифицированных выборах Рейнсалу сразу стал действовать. Он ввел санкции и настоятельно потребовал их от ЕС. Он также поднял белорусский вопрос в ООН. Но если Эстония хочет, чтобы ее воспринимали всерьез, то нужно заняться и другими аспектами, что и сделал Рейнсалу, составив пакет помощи. Но на повестке дня в правительстве рассмотрение пакета так и не появляется. Потому что Хельме и EKRE не хотят этого. Из-за этого репутация Рейнсалу на международной арене может пострадать.

Министра обороны Юри Луйка Хельме обошел со счетом 1:0 во время составления бюджета. Да, на оборону были отведены прежние 2%, но Луйка просто поставили перед фактом, что нужно укреплять именно береговую оборону. Общественность поняла, что, скорее всего Хельме знает об обороне больше, чем Луйк.