Журналист: Керсти Кальюлайд нарушает принцип Конституции ЭР. Президент — премьер-министру не начальник

”С Конституцией ЭР все просто. Эстония — парламентское государство и по закону президент Эстонской Республики является пассивной фигурой, несущей исполнительную функцию. Керсти Кальюлайд часто не следует этому. Кальюлайд создает и укрепляет плохие прецеденты”, — пишет Салу.

Он отмечает, что Кальюлайд и ее сторонникам следовало бы задуматься, что на смену одним политикам приходят другие и в какой-то момент на смену Кальюлайд также придет кто-то другой. И у него могут быть совершенно иные политические взгляды.

”Крайне глупо предполагать, что во главе всегда будут стоить ”правильные” и ”разумные”. Для этого и нужно разделение власти, различные механизмы равновесия. Для этого и взвешиваются прецеденты, устанавливаются ограничения, а иногда и дробятся и дублируются функции”, — продолжает журналист.

Он отмечает, что по конституции институт президента крайне ограничен. ”Если парламент и правительство могут сами создавать себе функции, то президент нет. Можно сказать, что согласно конституционному строю Эстонии правительство и парламент действуют в мире, ”в котором все, что не запрещено, то разрешено, и мы сами можем изменить то, что разрешено или запрещено”, а президент действует в намного более узких рамках ”все, что не разрешено, то запрещено””.