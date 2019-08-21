Журнал ПЛУГ просит помощи — нужно чтобы всего 200 человек скинулись по 10 евро

Среди них выставка иллюстраций ПЛУГа, которая пройдет в конце сентября в старом городе Таллинна на улице Харью, и издание книги эссе ”10 живых эстонских авторов”, цель которой — познакомить русского читателя со знаковыми именами эстонской литературы. Кампания проходит на платформе Hooandja, ее логика такова, что, переведя небольшую сумму денег, каждый получает подарок.

За плечами у редакции ПЛУГа 10 лет издательской деятельности, три государственные премии (одна в области литературы, две — за сплочение эстонского общества), 50 печатных номеров, проведение трех фестивалей современного искусства в Эстонии и России, организация более десятка концертов. Все эти годы журнал издавался на добровольных началах — местные писатели, журналисты, художники, дизайнеры вкладываются в создание ПЛУГа из чувства миссии.

”Нам необходимо подвести итоги, чтобы самим подивиться содеянному, услышать слова поддержки и определиться с планами на будущее, — говорит издатель и главный редактор журнала Олеся Ротарь. — Планируя мероприятия по случаю 10-летия журнала, мы не хотели финансировать их сами или только за счет государства. Настал момент, когда русскоязычная община Эстонии в лице наших читателей должна хоть как-то проявить себя”.