21.08.2019, 12:47

Журнал ПЛУГ просит помощи — нужно чтобы всего 200 человек скинулись по 10 евро

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rus.delfi.ee
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Журнал ПЛУГ просит помощи — нужно чтобы всего 200 человек скинулись по 10 евро
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Две недели назад журнал о культуре ПЛУГ запустил кампанию по сбору средств для того, чтобы каждый желающий смог поддержать подводящие итоги 10-летней деятельности издания мероприятия.

Среди них выставка иллюстраций ПЛУГа, которая пройдет в конце сентября в старом городе Таллинна на улице Харью, и издание книги эссе ”10 живых эстонских авторов”, цель которой — познакомить русского читателя со знаковыми именами эстонской литературы. Кампания проходит на платформе Hooandja, ее логика такова, что, переведя небольшую сумму денег, каждый получает подарок.

За плечами у редакции ПЛУГа 10 лет издательской деятельности, три государственные премии (одна в области литературы, две — за сплочение эстонского общества), 50 печатных номеров, проведение трех фестивалей современного искусства в Эстонии и России, организация более десятка концертов. Все эти годы журнал издавался на добровольных началах — местные писатели, журналисты, художники, дизайнеры вкладываются в создание ПЛУГа из чувства миссии.

”Нам необходимо подвести итоги, чтобы самим подивиться содеянному, услышать слова поддержки и определиться с планами на будущее, — говорит издатель и главный редактор журнала Олеся Ротарь. — Планируя мероприятия по случаю 10-летия журнала, мы не хотели финансировать их сами или только за счет государства. Настал момент, когда русскоязычная община Эстонии в лице наших читателей должна хоть как-то проявить себя”.

Для того, чтобы кампания по сбору средств прошла успешно, надо чтобы всего 200 человек скинулись по 10 евро. Узнать подробнее о праздничных мероприятиях и возможности их поддержать можно здесь.

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