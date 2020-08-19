Жизненная история: из-за новой жены отца дети остались без наследства

С Хейно они поженились в 1955 году. Отец женщины купил молодоженам комнату в Коплиранна. После рождения первого сына стало ясно, что нужна площадь побольше. ”Хейно нашел в Нымме один частный дом временем первой республики, где проживало несколько русских семей. Одна из них хотела вернуться в Россию, и Хейно выторговал нам квартиру. Собрать 50 000 рублей было непросто. В ход пошел родительский дом Хейно в Вильянди и наша комната в Копли. Так мы и переехали в Нымме”, — рассказывает женщина.

Далее Хейно получил от работы разрешение не покупку машины. И снова семья пустила в ход последние деньги, а также взяла в долг. ”Лучше бы мы тогда не покупали машину, потому что из-за нее на Хейно стали обращать внимание женщины. По крайней мере мне так казалось”, — говорит женщина.

Не способствовал укреплению отношений и переезд в Нымме матери Хейно, и в конце-концов у мужчины завязались отношения на стороне. В 1983 году пара развелась. ”Мы договорились, что недвижимость в Нымме получит наш младший сын, который тогда еще жил дома. Мне достались деньги с продажи машины”, — рассказывает женщина.

Новая жена Хейно работала заместителем директора швейной фабрики. У нее также была машина, и однажды кто-то ее сильно поцарапал. Хейно тяжело пережил этот инцидент и у него случился инсульт. Какое-то время он даже не мог говорить. Позже речь вернулась, но жена решила, что муж-инвалид ей не нужен и они развелись.

Тогда Хейно решил найти новую спутницу жизни через газету и познакомился с Ээви. Он поженились, никому об этом не сказав. Через какое-то время супруги продали недвижимость в Нымме (Ээви не нравилось заниматься садом, топить печь) и купили квартиру в панельном доме Пяэсклюла. Но там для Ээви оказалось слишком шумно и они переехали в Мустамяэ. Сыновья об этих передвижениях ничего не знали ( хотя ныммеская недвижимость и была обещана одному из сыновей).

Через какое-то время Ээви оформила над Хейно опекунство, хотя, как говорит первая жена, у мужчины не было деменции и он был в хорошей физической форме. Пенсию, которую приносили Хейно на дом, Ээви забирала себе. Сыновья все это время помогали отцу материально, например, младший сын дал 10 000 крон на покупку машины.