Жизненная история: из-за новой жены отца дети остались без наследства

Пожилая женщина рассказала изданию Eesti Ekspress историю, как из-за новой пассии ее бывшего мужа семья лишилась наследства.
С Хейно они поженились в 1955 году. Отец женщины купил молодоженам комнату в Коплиранна. После рождения первого сына стало ясно, что нужна площадь побольше. ”Хейно нашел в Нымме один частный дом временем первой республики, где проживало несколько русских семей. Одна из них хотела вернуться в Россию, и Хейно выторговал нам квартиру. Собрать 50 000 рублей было непросто. В ход пошел родительский дом Хейно в Вильянди и наша комната в Копли. Так мы и переехали в Нымме”, — рассказывает женщина.
Далее Хейно получил от работы разрешение не покупку машины. И снова семья пустила в ход последние деньги, а также взяла в долг. ”Лучше бы мы тогда не покупали машину, потому что из-за нее на Хейно стали обращать внимание женщины. По крайней мере мне так казалось”, — говорит женщина.
Не способствовал укреплению отношений и переезд в Нымме матери Хейно, и в конце-концов у мужчины завязались отношения на стороне. В 1983 году пара развелась. ”Мы договорились, что недвижимость в Нымме получит наш младший сын, который тогда еще жил дома. Мне достались деньги с продажи машины”, — рассказывает женщина.
Новая жена Хейно работала заместителем директора швейной фабрики. У нее также была машина, и однажды кто-то ее сильно поцарапал. Хейно тяжело пережил этот инцидент и у него случился инсульт. Какое-то время он даже не мог говорить. Позже речь вернулась, но жена решила, что муж-инвалид ей не нужен и они развелись.
Тогда Хейно решил найти новую спутницу жизни через газету и познакомился с Ээви. Он поженились, никому об этом не сказав. Через какое-то время супруги продали недвижимость в Нымме (Ээви не нравилось заниматься садом, топить печь) и купили квартиру в панельном доме Пяэсклюла. Но там для Ээви оказалось слишком шумно и они переехали в Мустамяэ. Сыновья об этих передвижениях ничего не знали ( хотя ныммеская недвижимость и была обещана одному из сыновей).
Через какое-то время Ээви оформила над Хейно опекунство, хотя, как говорит первая жена, у мужчины не было деменции и он был в хорошей физической форме. Пенсию, которую приносили Хейно на дом, Ээви забирала себе. Сыновья все это время помогали отцу материально, например, младший сын дал 10 000 крон на покупку машины.
Через какое-то время опеку переоформили на внучку Ээви. Ей же совместным завещанием завещали квартиру, а пенсию за Хейно стал получать внук Ээви. То, с кем Хейно общается, строго регламентировалось со стороны Ээви.
”Пару раз нам удалось встретиться с Хейно. Последний раз это было в мае или июне 2019 года. За десять евро, что ему было оставлено от пенсионных денег, Хейно заказал нам в кафе кофе и сладкое.
Передвигался он нормально, слышал хорошо, разговор был разумным. Он рассказал, что жена превратила его жизнь в ад. Долго мы поговорить не смогли, так как вскоре позвонила Ээви и спросила, где он”.
Через какое-то время Ээви стала говорить сыновьям Хейно, что отца надо определить в дом по уходу и что они должны за это платить. Сыновья парировали, что это обязанность наследников, коими они ввиду завещания уже не являются.
”В декабре 2019 года Хейно звонил мне несколько раз. Он говорил, что подвергается моральному террору, что его пичкают успокоительными. Просил вызволить из этого ада. Это был последний крик о помощи”, — вспоминает первая жена.
В середине январа этого года Хейно с инсультом оказался в больнице. Через несколько дней у него началось воспаление легких и 26 января он умер.
”Золотоискатель Ээви получила свою добычу, охота за которой затянулась. Но насладиться плодами сполна она не смогла, поскольку 11 мая 2020 года умерла сама”, — говорит первая жена.
”Наш с Хейно младший сын тяжело болен. У него четвертая стадия рака, диабет, гипертония. Его жена умерла от рака еще десять лет назад. У них остались девочки-двойняшки. Лекарства от рака дорогое, но эстонское государства не дает забрать деньги из второй пенсионной ступени, чтобы тяжело больные люди могли продлить себе жизнь”, — рассуждает женщина.
12 июня нотариус сообщил сыновьям Хейно, что внучка Ээви подала заявление о вступлении в наследство, и если они имеют что-то против, могут обратиться в суд. ”В суд мы обращаться не стали. Просто не было на это денег”, — говорит женщина. Она отмечает, что самая большая ошибка Хейно — это совместное завещание: ”Не делайте совместного завещания. От него невозможно отказаться”.
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