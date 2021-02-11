Жизнь за решеткой: подозреваемые в коррупции Тедер и Крахт содержатся в таких же условиях, что осужденные

Вчера окружной суд обсуждал возможность освобождение Тедера, но решения так и не принял. Следующее обсуждение состоится в понедельник.

В Эстонии нет отдельной тюрьмы, где подозреваемые могли бы находиться во время предварительного следствия, поэтому они находятся, как правило, в обычных тюрьмах.

По словам советники Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, задержанные содержатся в одиночку или вдвоем в таких же камерах, что и осужденные.

”У них та же еда и они могут покупать вещи в магазине по списку”, — сказала Сихтмяэ.

Важным отличием является то, что задержанным не разрешено в свободное время ходить по своему отделению. Они находятся закрытыми в камере. В связи с коронавирусом движение сейчас ограничено и для осужденных. Разрешена (как задержанным, так и осужденным) лишь часовая прогулка на свежем воздухе.

Согласно подозрению, Хиллар Тедер и генсек центристов Михаил Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.

Коррупционный скандал привел к отставке премьер-министра Юри Ратаса.

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